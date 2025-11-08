Prezydent Karol Nawrocki mianował na stopnie generalskie jedenastu oficerów Wojska Polskiego i po jednym oficerze policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Akty mianowania wręczy 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia przed defiladą na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. / Rafał Guz / PAP

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego zostali mianowani: dowódca 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej generał brygady Krzysztof Knut, szef Agencji Uzbrojenia generał brygady Artur Kuptel, radca koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej generał brygady Michał Przemysław Sprengel, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk oraz dowódca Centrum Operacji Powietrznych - dowódca Komponentu Powietrznego generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego prezydent mianował kontradmirała Piotr Niecia, zastępcę Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali: dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Mieczysław Gurgielewicz, zastępca szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski, szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 pułkownik Jarosław Rybak, zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Przemysław Siudziński oraz szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego i zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński.

Na stopień nadinspektora Policji mianowany został inspektor Artur Bednarek, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został starszy brygadier Jacek Niewęgłowski, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Prezydent wręczy akty mianowania 11 listopada o godz. 12 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Nadal jednak nie została rozstrzygnięta kwestia nominacji dla 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi, że je zablokował.