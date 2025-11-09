​Policja znów inwestuje w szpiegowskie technologie pozwalające na łamanie zabezpieczeń telefonów oraz przejmowanie danych użytkowników. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, formacja za blisko 10 milionów złotych odnawia licencje na 60 miesięcy i kupuje nowe oprogramowanie izraelskiej firmy Cellebrite.

Zobacz również:

Jak wyjaśnia reporter RMF FM Krzysztof Zasada, nowe oprogramowanie izraelskiej firmy Cellebrite nie działa jak Pegasus, bowiem wymaga fizycznego podłączenia telefonu do specjalnego urządzenia.

Śledczy bez problemu złamią blokady telefonu i wyciągną z niego praktycznie całą zawartość. To nie tylko lista połączeń, wiadomości z komunikatorów, zdjęcia, nagrania, historia przeglądarek czy nasze dane lokalizacyjne GPS.

System pozwala także na odzyskanie usuniętych danych, ma również dostęp do chmury danych. Ponadto analizuje aktywność w mediach społecznościowych; aplikacje sygnalizują też np. transakcje kryptowalutowe. Nowe oprogramowanie ma również funkcję "analizy odcieni koloru skóry" - do sortowania plików graficznych, a także analizy klatek wideo.

Wraz z oprogramowaniem policja zamawia szkolenia funkcjonariuszy z tych nowych technologii. Właśnie otwarto oferty; zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała cenę 9 970 000 zł. Policja zamierza przeznaczyć na ten zakup niecałe 30 tys. złotych mniej.

Jak policja tłumaczy przedłużenie licencji i zakup nowych aplikacji?

"Każde narzędzie, którym dziś dysponuje polska policja do walki z przestępczością, jest stosowane zgodnie z zasadami prawnymi i z poszanowaniem praw człowieka" - zapewnia Komenda Główna Policji, odnosząc się w ten sposób do zakupu izraelskiej technologii szpiegowskiej firmy Cellebrite do łamania zabezpieczeń telefonów i przejmowania danych użytkowników.

KGP tłumaczy przedłużenie licencji i zakup nowych aplikacji chęcią poprawy skuteczności w walce z przestępczością. "Skoro technologie się rozwijają, nie możemy pozostawać w tyle za przestępcami, musimy mieć możliwości sprawnej walki z nimi, dostosowujemy się do nowych wyzwań" - mówi policyjny oficer.

Poza tym nowe aplikacje, dające szereg możliwości, będą pomocne w analizach obszernych materiałów dowodowych zabezpieczonych w formie cyfrowej. Jako przykład policja podaje nowatorską funkcję "algorytm analizy odcieni koloru skóry" - do sortowania plików graficznych. Ta funkcja może być wykorzystywana np. do analizy materiałów z treściami pedofilskimi lub do identyfikacji ofiar. Dzięki temu - jak usłyszał reporter RMF FM - policjanci nie będą musieli przeglądać tysięcy drastycznych zdjęć.