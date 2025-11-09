​Policja znów inwestuje w szpiegowskie technologie pozwalające na łamanie zabezpieczeń telefonów oraz przejmowanie danych użytkowników. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, formacja za blisko 10 milionów złotych odnawia licencje na 60 miesięcy i kupuje nowe oprogramowanie izraelskiej firmy Cellebrite.

​Policja znów inwestuje w szpiegowskie technologie pozwalające na łamanie zabezpieczeń telefonów oraz przejmowanie danych użytkowników (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak wyjaśnia reporter RMF FM Krzysztof Zasada, nowe oprogramowanie izraelskiej firmy Cellebrite nie działa jak Pegasus, bowiem wymaga fizycznego podłączenia telefonu do specjalnego urządzenia.

Śledczy bez problemu złamią blokady telefonu i wyciągną z niego praktycznie całą zawartość. To nie tylko lista połączeń, wiadomości z komunikatorów, zdjęcia, nagrania, historia przeglądarek czy nasze dane lokalizacyjne GPS.

System pozwala także na odzyskanie usuniętych danych, ma również dostęp do chmury danych. Ponadto analizuje aktywność w mediach społecznościowych; aplikacje sygnalizują też np. transakcje kryptowalutowe. Nowe oprogramowanie ma również funkcję "analizy odcieni koloru skóry" - do sortowania plików graficznych, a także analizy klatek wideo.

Wraz z oprogramowaniem policja zamawia szkolenia funkcjonariuszy z tych nowych technologii. Właśnie otwarto oferty; zgłosiła się jedna firma, która zaproponowała cenę 9 970 000 zł. Policja zamierza przeznaczyć na ten zakup niecałe 30 tys. złotych mniej.

Jak policja tłumaczy przedłużenie licencji i zakup nowych aplikacji?

"Każde narzędzie, którym dziś dysponuje polska policja do walki z przestępczością, jest stosowane zgodnie z zasadami prawnymi i z poszanowaniem praw człowieka" - zapewnia Komenda Główna Policji, odnosząc się w ten sposób do zakupu izraelskiej technologii szpiegowskiej firmy Cellebrite do łamania zabezpieczeń telefonów i przejmowania danych użytkowników.

KGP tłumaczy przedłużenie licencji i zakup nowych aplikacji chęcią poprawy skuteczności w walce z przestępczością. "Skoro technologie się rozwijają, nie możemy pozostawać w tyle za przestępcami, musimy mieć możliwości sprawnej walki z nimi, dostosowujemy się do nowych wyzwań" - mówi policyjny oficer.

Poza tym nowe aplikacje, dające szereg możliwości, będą pomocne w analizach obszernych materiałów dowodowych zabezpieczonych w formie cyfrowej. Jako przykład policja podaje nowatorską funkcję "algorytm analizy odcieni koloru skóry" - do sortowania plików graficznych. Ta funkcja może być wykorzystywana np. do analizy materiałów z treściami pedofilskimi lub do identyfikacji ofiar. Dzięki temu - jak usłyszał reporter RMF FM - policjanci nie będą musieli przeglądać tysięcy drastycznych zdjęć.