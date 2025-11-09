"Brak podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW jest nie do obrony" - stwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na platformie X, zwracając się obozu prezydenckiego, zaapelował o niewykorzystywanie młodych funkcjonariuszy do politycznych gier. "Ani oni na to nie zasługują, ani wy na tym nic nie zyskacie. Odpuście sobie chociaż tę wojenkę" - zaznaczył.
Od piątku sprawę awansu na stopnie oficerskie komentują - głównie za pomocą portali społecznościowych - zarówno przedstawiciele prezydenta, jak i rządu.
"Brak podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW jest absolutnie nie do obrony. Od piątku tłumaczymy, że to fatalny i szkodliwy dla Polski pretekst do walki z rządem. Oczywiste prawne, merytoryczne i ludzkie argumenty niestety, jak widać po odpowiedziach urzędników prezydenta, idą jak krew w piach" - przekazał w najnowszym, niedzielnym wpisie na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.