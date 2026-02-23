Holandia ma nowego premiera - 38-letni Rob Jetten objął urząd po trwających blisko trzy miesiące negocjacjach. Jego gabinet, zaprzysiężony w poniedziałek przez króla Wilhelma-Aleksandra, będzie rządem mniejszościowym.

Rob Jetten (po lewej) i król Wilhelm-Aleksander / KOEN VAN WEEL/AFP / East News

Rob Jetten został najmłodszym premierem w historii Holandii.

Nowy rząd ma charakter mniejszościowy i tworzą go trzy partie.

Więcej informacji na temat nowego rządu i premiera znajdziesz w poniższym artykule.

Po więcej ważnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

W poniedziałek w pałacu Huis ten Bosch w Hadze odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Holandii. Premierem został Rob Jetten, lider socjalliberalnych Demokratów 66 (D66), który w wieku 38 lat stał się najmłodszym szefem rządu w historii kraju. Gabinet powstał po przedterminowych wyborach z 29 października 2025 roku, które rozpisano po upadku poprzedniego rządu Dicka Schoofa.

Koalicja rządząca rozpadła się 3 czerwca 2025 roku, gdy Partia na rzecz Wolności (PVV) wycofała poparcie w związku ze sporem o politykę azylową. Negocjacje nad utworzeniem nowego gabinetu trwały niemal trzy miesiące.

Rząd mniejszościowy i wyzwania parlamentarne

Nowy rząd tworzą trzy ugrupowania: Demokraci 66 (D66), liberalno-konserwatywna Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) oraz chadecki Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA). Koalicja nie posiada większości w żadnej z izb parlamentu - w Izbie Reprezentantów ma 66 na 150 mandatów, a w Senacie 22 na 75 miejsc. Oznacza to konieczność poszukiwania poparcia dla każdego projektu ustawy.

W skład gabinetu wchodzi 18 ministrów, w tym premier i dwoje wicepremierów, oraz 10 sekretarzy stanu. Najwięcej stanowisk przypadło D66 - dziesięć, VVD obsadzi dziewięć, a CDA osiem.

Rob Jetten / JEROEN JUMELET/AFP / East News

Pierwszy otwarcie homoseksualny szef rządu

Rob Jetten, dotychczasowy lider D66 i były minister klimatu, jest nie tylko najmłodszym premierem w historii Holandii, ale także pierwszym otwarcie homoseksualnym szefem rządu. Organizacje LGBT podkreślają symboliczne znaczenie tej nominacji dla reprezentacji mniejszości seksualnych w życiu publicznym. Prywatnie Jetten pozostaje w związku z argentyńskim hokeistą Nicolasem Keenanem.

To już trzeci nowy gabinet w Holandii w ciągu nieco ponad czterech lat, co podkreśla niestabilność polityczną w tym kraju.