Czy Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem niż jego poprzednik, Andrzej Duda? Takie pytanie zadano uczestnikom sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Prezydent Karol Nawrocki / Adam Warżawa / PAP

14,3 proc. badanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski uznało, że Karol Nawrocki będzie zdecydowanie lepszym prezydentem od Andrzeja Dudy. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 33,8 proc. respondentów. Łączny wynik to zatem 48,1 proc. wskazań pozytywnych.

25,2 proc. osób nie wierzy, że Karol Nawrocki będzie lepszy od swojego poprzednika. Odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie" wybrało po 12,6 proc. badanych.

26,7 proc. badanych nie ma jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.



Były prezydent Andrzej Duda / Adam Warżawa / PAP

Kto najmocniej wierzy w Karola Nawrockiego? Badanie pokazuje, że to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. 23 proc. z nich odpowiedziało, że były szef Instytutu Pamięci Narodowej będzie zdecydowanie lepszym prezydentem od Dudy, a 49 proc., że raczej będzie lepszy.



Nie jest zaskoczeniem, że niewielkie oczekiwania wobec Nawrockiego mają wyborcy koalicji rządzącej. 30 proc. z nich wybrało odpowiedź "raczej nie", a 32 proc. "zdecydowanie nie".

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na próbie 1000 osób.