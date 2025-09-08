​46 proc. ankietowanych uważa, że Polska zmierza w złym kierunku - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Choć niemal połowa badanych wciąż patrzy na sytuację w Polsce krytycznie, w sierpniu poziom niezadowolenia wyraźnie się obniżył w porównaniu z lipcem.

Coraz więcej zadowolonych Polaków - wynika z sondażu CBOS / Arkadiusz Ziółek / East News

Według badania CBOS przeprowadzonego między 21 sierpnia a 1 września 46 proc. ankietowanych uważa, że Polska zmierza w złym kierunku. To spadek aż o 11 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie wzrosła grupa osób zadowolonych z obecnego kursu - z 24 proc. w lipcu do 30 proc. w sierpniu. Coraz więcej badanych (24 proc., wzrost o 5 pkt proc.) nie ma jednoznacznego zdania.

Kto jest najbardziej krytyczny?

Najwięcej negatywnych opinii o sytuacji w kraju wyrażają osoby w złej sytuacji materialnej, rolnicy oraz mieszkańcy największych miast. Najrzadziej niezadowolenie deklarują najmłodsi w wieku 18-24 lat i pracownicy sektora usług.

Warto zauważyć, że niezadowolenie z sytuacji spadło zarówno wśród wyborców prawicy, jak i lewicy - choć w obu grupach niemal połowa badanych wciąż ocenia ogólną sytuację w Polsce negatywnie.

Polacy ostrożnie o przyszłości

Prognozy na najbliższy rok nie uległy dużym zmianom. Wciąż 19 proc. ankietowanych liczy na poprawę sytuacji w kraju, a 27 proc. spodziewa się pogorszenia. Najwięcej (42 proc.) uważa, że nic się nie zmieni.

Aż 63 proc. Polaków jest zadowolonych z poziomu życia swoich rodzin i warunków materialnych gospodarstw domowych. Niezadowolonych jest jedynie 4 proc., a 32-34 proc. określa je jako przeciętne.

Nastroje wobec polityki także lekko się poprawiły. Coraz więcej osób określa sytuację polityczną w Polsce jako przeciętną (38 proc., wzrost o 3 pkt proc.) lub dobrą (12 proc., wzrost o 2 pkt proc.). Ocen negatywnych jest mniej - 44 proc. wobec 49 proc. w lipcu.

Jeśli chodzi o gospodarkę, 31 proc. ankietowanych ocenia ją pozytywnie, 28 proc. negatywnie, a 38 proc. jako przeciętną.

Sondaż CBOS przeprowadzono na próbie 917 osób. 64,6 proc. respondentów ankietowano metodą CAPI (wywiady bezpośrednie), 18,8 proc. - CATI (wywiady telefoniczne), a 16,7 proc. - CAWI (ankiety internetowe).