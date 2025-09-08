W najnowszym sondażu Opinia24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM zapytano Polaków, kto powinien ustąpić w sporze między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. Wyniki pokazują, że społeczeństwo jest podzielone, choć najwięcej osób opowiada się za kompromisem obu stron.

Kto powinien odpuścić w sporze Nawrocki kontra Tusk? Polacy zabrali głos. / Paweł Supernak / PAP

Polacy oczekują kompromisu

Według badania przeprowadzonego w dniach 1-3 września 2025 roku przez Opinia24 na zlecenie RMF FM, największa grupa respondentów (38 proc.) uważa, że zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i rząd Donalda Tuska powinni pójść na ustępstwa w toczącym się sporze, dotyczącym m.in. wetowania ustaw.

Kto powinien ustąpić? Podziały polityczne i społeczne

Niemal co czwarty ankietowany (23 proc.) wskazuje, że to rząd powinien ustąpić prezydentowi, natomiast 21 proc. jest zdania, że to prezydent powinien zrobić krok w tył. Aż 18 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Wyniki sondażu pokazują wyraźne różnice w zależności od wieku, wykształcenia i preferencji politycznych:

Prezydent powinien ustąpić rządowi - tak uważa 30 proc. osób powyżej 60. roku życia , 30 proc. osób z wykształceniem wyższym, 62 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz ponad połowa głosujących na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (56 proc. i 50 proc.).

, 30 proc. osób z wykształceniem wyższym, 62 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz ponad połowa głosujących na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (56 proc. i 50 proc.). Rząd powinien ustąpić prezydentowi - to zdanie częściej podzielają mężczyźni (26 proc.), osoby z wykształceniem zawodowym (30 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (47 proc.), Konfederacji (46 proc.), a także elektorat Karola Nawrockiego (42 proc. i 41 proc. w obu turach wyborów prezydenckich) oraz Sławomira Mentzena z pierwszej tury (39 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki przedstawiono w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.

Wszystkie weta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował już siedem ustaw w ciągu niespełna miesiąca urzędowania. Najnowsze weto dotyczyło nowelizacji tzw. ustawy Kamilka, mającej zmienić zasady weryfikacji osób pracujących z dziećmi. Prezydent uzasadnił decyzję troską o bezpieczeństwo małoletnich, choć według części ekspertów nowelizacja miała poprawić ochronę dzieci i uprościć procedury dla rodziców.

Lista zawetowanych ustaw przez Karola Nawrockiego:

Nowelizacja tzw. ustawy Kamilka (przeciwdziałanie przestępczości na tle seksualnym wobec małoletnich) Tzw. ustawa wiatrakowa (zmiana minimalnej odległości wiatraków od zabudowań) Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego (pakiet deregulacyjny) Deregulacja w zakresie energetyki (m.in. podniesienie progów mocy OZE bez koncesji) Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin (wydłużenie terminów cyfryzacji dla rolników) Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

Wśród powodów wet prezydent wskazywał m.in. troskę o bezpieczeństwo dzieci, stabilność systemu energetycznego, ochronę finansów publicznych czy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Część ekspertów i przedstawicieli rządu podkreśla jednak, że uzasadnienia wet mogą wynikać z błędnej interpretacji przepisów lub niepełnych informacji.

Prezydent kontra rząd. Najważniejsze punkty sporne

W polskim parlamencie trwają jednocześnie przygotowania do debaty nad dwoma projektami ustaw dotyczącymi pomocy dla obywateli Ukrainy. Jeden projekt pochodzi od prezydenta Karola Nawrockiego, drugi przygotował rząd Donalda Tuska. Oba dotyczą m.in. świadczenia 800 plus oraz dostępu do ochrony zdrowia, jednak różnią się kluczowymi rozwiązaniami.

Projekt prezydencki zakłada znaczne ograniczenie wsparcia - świadczenie 800 plus przysługiwałoby wyłącznie pracującym Ukraińcom, którzy zarabiają co najmniej 2333 zł brutto i płacą składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo dziecko musi uczęszczać do przedszkola lub szkoły. Utrata pracy oznacza automatyczną utratę prawa do świadczenia. Prezydent proponuje także, by dostęp do publicznej służby zdrowia mieli tylko pracujący i ubezpieczeni Ukraińcy.

Rządowy projekt jest łagodniejszy - świadczenie 800 plus przysługiwałoby nie tylko osobom zatrudnionym, ale także tym, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych, macierzyński, wychowawczy, emeryturę lub rentę. Wymagany próg wynagrodzenia to 3499,50 zł brutto. Prawo do świadczenia gwarantuje także podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Rządowy projekt przewiduje również, że dzieci do 18. roku życia nie stracą dostępu do opieki zdrowotnej, a dorośli zostaną ograniczeni w dostępie do niektórych świadczeń, m.in. leczenia stomatologicznego i zabiegów planowych.

Oba projekty przewidują przedłużenie prawa do legalnego pobytu dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2026 r., jednak wymagają osiągnięcia kompromisu politycznego. Obecne przepisy obowiązują tylko do 30 września 2025 r. Brak porozumienia może skutkować utratą prawa do legalnego pobytu przez blisko milion obywateli Ukrainy.



Jednocześnie trwa też m.in. spór dotyczący parametrów Kolei Dużych Prędkości (KDP) w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Główna oś nieporozumień przebiega między rządem a Karolem Nawrockim. Strona prezydencka opowiada się za trasami prowadzącymi do mniejszych miejscowości i ograniczeniem prędkości pociągów do 250 km/h, co miało być zgodne z wcześniejszymi założeniami PiS. Rząd Donalda Tuska chce natomiast budowy linii o prędkości do 320 km/h, nawet kosztem pominięcia części mniejszych miejscowości.