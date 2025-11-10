Lider Konfederacji Sławomir Mentzen wyjaśnił, dlaczego nazwał Jarosława Kaczyńskiego "chamem". Powodem były słowa prezesa PiS-u, który zasugerował, że Mentzen powinien wyleczyć swoje spektrum autyzmu przed wejściem do polityki. Według Mentzena Kaczyński wprost stwierdził, że osoby ze spektrum autyzmu nie powinny brać udziału w życiu publicznym.

Sławomir Mentzen nazwał Kaczyńskiego "chamem". Tłumaczy dlaczego / Tytus Żmijewski / PAP

Sławomir Mentzen wytłumaczył, dlaczego nazwał Jarosława Kaczyńskiego "chamem".

Powodem były sugestie prezesa PiS, że Mentzen powinien wyleczyć swoje spektrum autyzmu przed wejściem do polityki.

Lider Konfederacji wskazał, że te słowa uderzyły przede wszystkim w postronne osoby z zaburzeniem, którym polityk PiS chciałby odciąć ścieżkę normalnego życia.

Mentzen podkreślił we wpisie w serwisie X, że podczas kampanii wyborczej spotykał się z osobami w spektrum autyzmu oraz ich rodzicami. Dziękowali mu za to, że publicznie mówi o swojej przypadłości, co dawało im nadzieję i poczucie, że można normalnie żyć, realizować się i odnosić sukcesy mimo zaburzenia.

Mentzen zaznacza, że spektrum autyzmu wiąże się z problemami, ale osoby podobne jak on wcale nie są gorsze, tylko inne.

"I teraz Jarosław Kaczyński, uderzając we mnie, mówi tym wszystkim osobom: wyleczcie się albo odizolujcie od społeczeństwa, bo nie nadajecie się do normalnego życia. Mówi im: zapomnijcie o polityce, o biznesie, o swoich marzeniach. To jest kpina z tych ludzi" - napisał lider Konfederacji.

Polityk podkreślił, że autyzmu nie da się wyleczyć - z tym się rodzi i umiera - i nikt, w tym Kaczyński, nie ma prawa decydować, czym mogą się zajmować osoby z tym zaburzeniem.