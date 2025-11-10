Zapowiadane śnieżyce w regionie Wielkich Jezior mają przynieść wyjątkowo trudne warunki pogodowe, w tym na terenach zamieszkanych przez liczną Polonię - zwłaszcza w Chicago i północno-zachodniej Indianie. Grozi to paraliżem komunikacyjnym. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie.
- Synoptycy alarmują: nad północno-wschodnie regiony Stanów Zjednoczonych nadciąga wyjątkowo silny system pogodowy. W niektórych miejscach prognozowane są rekordowe opady śniegu - nawet do 120 centymetrów, co grozi całkowitym paraliżem komunikacyjnym.
- Według informacji podanych przez kanał pogodowy Fox, porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać 50 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.
- Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat listopadowe ostrzeżenie o zimowej burzy.
- Front atmosferyczny przesuwa się z Dakoty w stronę Wielkich Jezior i północnego wschodu USA, przynosząc arktyczne powietrze z Kanady.
- Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest wzdłuż jeziora Michigan oraz w stanach Michigan, Ohio, Pensylwania i północna część Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Synoptycy ostrzegają, że nadciągający system pogodowy może okazać się jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych miejscach prognozowane są opady sięgające 60, a lokalnie nawet 120 centymetrów śniegu, co zagraża całkowitym paraliżem komunikacyjnym i niemal zerową widocznością.
Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie.
Front przemieszcza się z Dakoty w kierunku Wielkich Jezior i północnego wschodu USA, niosąc ze sobą arktyczne powietrze z Kanady. W wielu regionach spodziewany jest pierwszy w tym sezonie mierzalny śnieg.
Do niedzieli centrum niżu znajdzie się nad środkowym Illinois, co zwiększy ilość wilgoci nad Środkowym Zachodem i będzie sprzyjać dalszym opadom. Najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwanią i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu.
W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario. Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia.