Aura przez najbliższe dwa dni nie będzie rozpieszczać. Według prognozy przedstawionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, będzie nam towarzyszyć zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki - wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12 na południowym zachodzie.

Synoptycy przewidują, że początek tygodnia upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Nad północną i zachodnią Europą, a także w rejonie Półwyspu Apenińskiego i Bałkańskiego, pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu znajduje się pod wpływem wyżu.

W Warszawie w poniedziałek (10 listopada) ciśnienie wyniesie 1002 hPa i pozostanie stabilne. Przewidywane jest duże zachmurzenie, rano możliwe silne zamglenia i zanikająca mgła ograniczająca widzialność do około 400 metrów.

We wtorek, 11 listopada, w Święto Niepodległości, w całym kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie.

Miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez około 10°C w centrum, do 12°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Prognoza IMGW na poniedziałek

Ciśnienie w Warszawie w poniedziałkowe południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W poniedziałek w stolicy synoptycy prognozują zachmurzenie duże. Rano możliwe silne zamglenie i zanikająca mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Podobnie w nocy - zachmurzenie duże. Silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, zachodni. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano możliwe silne zamglenia i zanikająca mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Okresami opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

Pierwszego dnia tygodnia w kraju wystąpi zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Silne zamglenia, rano mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C do 10 st. C. W rejonach podgórskich około 5 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zaś zachmurzenie całkowite i duże, większe przejaśnienia możliwe na południu kraju. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Silne zamglenia, lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura minimalna od 3 st. C do 6 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich od 0 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-zachodni.

Jaka aura na Święto Niepodległości?

