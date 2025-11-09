Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego i innych polityków PiS, którzy mieli proponować liderom Kukiz'15 korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości na własne cele polityczne. Temat rozmów ujawnił europoseł Stanisław Tyszka.

Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski w Sejmie, 2022 r. / Piotr Molecki / East News

Stanisław Tyszka i Paweł Kukiz uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego i Zbigniewa Ziobrę. Mieli usłyszeć propozycję wykorzystania Funduszu Sprawiedliwości do celów politycznych.

Tyszka odrzucił tę propozycję i oskarżył Ziobrę o stworzenie "maszynki" do wykorzystywania publicznych pieniędzy na kampanie partyjne.

Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, zapowiedział zawiadomienie o możliwości przestępstwa wobec Kowalskiego i innych polityków PiS obecnych na spotkaniu.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nielegalnym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz innymi nadużyciami.

W niedzielnym programie w Polsat News Stanisław Tyszka, obecnie europoseł Konfederacji, a wcześniej poseł Kukiz'15, opowiedział, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy wziął udział razem z Pawłem Kukizem w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego. Gospodarzem rozmów był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Kowalski i Ziobro tworzyli wówczas Suwerenną Polskę, dziś obydwaj są posłami PiS.

Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie. My to oczywiście odrzuciliśmy - powiedział Tyszka.

Dodał, że Ziobro i Suwerenna Polska stworzyli "maszynkę do wydawania publicznych pieniędzy na cele partyjne, prowadzenie własnych kampanii wyborczych".

Tomczyk zawiadomi prokuraturę

"Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS" - zapowiedział w niedzielę na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk.