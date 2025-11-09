Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego i innych polityków PiS, którzy mieli proponować liderom Kukiz'15 korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości na własne cele polityczne. Temat rozmów ujawnił europoseł Stanisław Tyszka.

  • Stanisław Tyszka i Paweł Kukiz uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego i Zbigniewa Ziobrę. Mieli usłyszeć propozycję wykorzystania Funduszu Sprawiedliwości do celów politycznych.
  • Tyszka odrzucił tę propozycję i oskarżył Ziobrę o stworzenie "maszynki" do wykorzystywania publicznych pieniędzy na kampanie partyjne.
  • Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, zapowiedział zawiadomienie o możliwości przestępstwa wobec Kowalskiego i innych polityków PiS obecnych na spotkaniu.
  • Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nielegalnym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości oraz innymi nadużyciami.
W niedzielnym programie w Polsat News Stanisław Tyszka, obecnie europoseł Konfederacji, a wcześniej poseł Kukiz'15, opowiedział, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy wziął udział razem z Pawłem Kukizem w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego. Gospodarzem rozmów był ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Kowalski i Ziobro tworzyli wówczas Suwerenną Polskę, dziś obydwaj są posłami PiS.

Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie. My to oczywiście odrzuciliśmy - powiedział Tyszka.

Dodał, że Ziobro i Suwerenna Polska stworzyli "maszynkę do wydawania publicznych pieniędzy na cele partyjne, prowadzenie własnych kampanii wyborczych".

Tomczyk zawiadomi prokuraturę

"Składam w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS" - zapowiedział w niedzielę na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk.

26 zarzutów

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. W piątek Sejm uchylił b. ministrowi sprawiedliwości immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW. Polityka PiS nie ma w kraju, przebywa w Budapeszcie.

Według prokuratury, Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać nielegalne polecenia dotyczące dotacji z Funduszu Sprawiedliwości i ingerować w konkursy na ich przyznanie. W ocenie prokuratury, członkowie grupy przestępczej kierowanej przez Ziobrę przyznawali dotacje podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych, a przekazane środki często były wydawane niezgodnie z celami funduszu.

Prokuratura wskazuje też Ziobrę jako osobę, która zdecydowała o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Ponadto prokuratura chce zarzucić politykowi PiS ukrywanie dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną.

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na wyraźnie określone cele.

Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna).

Od 2017 r. fundusz otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

 