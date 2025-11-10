Sondaż Opinia24 przeprowadzony w dniach 3-5 listopada 2025 roku na zlecenie RMF FM na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych Polaków pokazuje, że pomysł sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją spotyka się z wyraźnym sceptycyzmem. Choć co czwarty badany (25 proc.) oceniał taki układ "zdecydowanie" lub "raczej" korzystnie, prawie połowa respondentów (47 proc.) była przeciwna, a niemal jedna trzecia (29 proc.) nie potrafiła się określić.

Czy PiS i Konfederacja stworzą rząd? Polacy podzieleni, większość przeciw / Leszek Szymański / PAP

Najnowszy sondaż pokazuje, że większość Polaków jest sceptycznie nastawiona do ewentualnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją.

Tylko niewielka część respondentów popiera taki sojusz polityczny, a największy sprzeciw wyrażają wyborcy KO i Nowej Lewicy.

Sondaż: większa liczba Polaków przeciwna koalicji

Według badania pomysł utworzenia koalicji między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją spotyka się z wyraźnym sceptycyzmem. Tylko co czwarty respondent (25 proc.) ocenił taki układ jako "zdecydowanie" lub "raczej" korzystny dla Polski. Przeciwników jest znacznie więcej - aż 47 proc. badanych wyraziło sprzeciw wobec tej koncepcji. Niemal jedna trzecia ankietowanych (29 proc.) nie potrafiła jednoznacznie się określić, co pokazuje, że temat budzi nie tylko kontrowersje, ale i niepewność.

Kto popiera, a kto sprzeciwia się koalicji?

Analiza wyników sondażu pozwala wskazać, które grupy społeczne i elektoraty są najbardziej przychylne, a które zdecydowanie przeciwne politycznemu sojuszowi PiS i Konfederacji.

Największe poparcie dla koalicji wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - aż 69 proc. z nich jest "za", przy czym 23 proc. deklaruje zdecydowane poparcie. Wśród sympatyków Konfederacji poparcie wynosi 43 proc. Wysoki odsetek zwolenników sojuszu można także zauważyć wśród osób, które w ostatnich wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze, 49 proc. w II turze) oraz Sławomira Mentzena (49 proc. w I turze).

Zdecydowany sprzeciw wobec koalicji PiS-Konfederacja wyrażają natomiast osoby po 60. roku życia (54 proc. przeciwników), respondenci z wyższym wykształceniem (53 proc.) oraz mieszkańcy największych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (57 proc.). Szczególnie negatywnie nastawieni są wyborcy Koalicji Obywatelskiej (88 proc. przeciw), Nowej Lewicy (94 proc.) oraz zwolennicy Rafała Trzaskowskiego.

Zróżnicowanie demograficzne

Badanie pokazuje także ciekawe różnice w postawach wobec potencjalnej koalicji w zależności od płci, wieku i poziomu wykształcenia. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni akceptują pomysł sojuszu (27 proc. vs 23 proc.). Największą otwartość na koalicję wykazują osoby w wieku 25-29 lat (33 proc. poparcia), podczas gdy wśród seniorów powyżej 60. roku życia wskaźnik ten wynosi jedynie 22 proc. Osoby z wykształceniem podstawowym i średnim są bardziej skłonne poprzeć koalicję (27-30 proc.) niż respondenci z wyższym wykształceniem (18 proc.).

Kontekst polityczny i społeczne obawy

Rozmowy o ewentualnym sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją nabierają tempa w kontekście wyborów parlamentarnych, które odbędą się w 2027 roku. Obie formacje polityczne deklarują wolnorynkowe podejście do gospodarki, konserwatywny kurs społeczny oraz twardą postawę wobec Unii Europejskiej. Jednak pomimo zbieżności w niektórych obszarach, partie dzielą istotne różnice - zwłaszcza w kwestiach podatkowych, stosunku do dotacji unijnych czy polityki zagranicznej.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 3-5 listopada 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych mieszkańców Polski. Próba była dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia i regionu zamieszkania. Sondaż zrealizowano z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).