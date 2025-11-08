Jarosław Kaczyński postanowił wezwać swoich zwolenników do udziału w proteście pod warszawską prokuraturą przeciwko "politycznym represjom wobec Daniela Obajtka". Byłego prezesa Orlenu nazywa "najwybitniejszym polskim menedżerem".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz europoseł PiS Daniel Obajtek na konferencji prasowej w październiku 2025 r. w Warszawie. / Radosław Pietruszka / PAP

Lider PiS Jarosław Kaczyński zamieścił na platformie X wpis poświęcony Danielowi Obajtkowi. Dołączył do niego grafikę zapowiadającą protest zaplanowany na 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu.

"Zaprotestuj przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka. Banda Tuska chce postawić mu zarzuty!" - głosi napis na czerwonym tle.

Jarosław Kaczyński podzielił się swoją refleksją odnośnie byłego prezesa Orlenu, obecnie europosła PiS.

"Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju" - napisał na X lider PiS.

Zdaniem Kaczyńskiego, "rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę". Polityk PiS wylicza w tym kontekście: grupowe zwolnienia, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. "Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy!" - wezwał na koniec Jarosław Kaczyński.