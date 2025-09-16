Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie. Ocenił, że w sprawie reparacji do Niemiec odniósł on "moralne zwycięstwo", podkreślając, że "polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje". W odpowiedzi na tę wypowiedź prezydencki minister Marcin Przydacz zarzucił Sikorskiemu "porażającą naiwność".

Scysja szefa MSZ Radosława Sikorskiego z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem / Albert Zawada, Radek Pietruszka / PAP

Prezydent złożył we wtorek oficjalną wizytę w Niemczech, w trakcie której, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedział miał poruszyć kwestię reparacji wojennych.

Rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin przekazała, że prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział na spotkaniu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, że sprawa reparacji za II wojnę światową z perspektywy Berlina jest - jak się wyraził - prawnie definitywnie uregulowana.

Sikorski o wizycie Nawrockiego w Berlinie. "Moralne zwycięstwo"

Sikorski we wpisie na platformie X odniósł się do wizyty Karola Nawrockiego w Berlinie i jego działań na rzecz uzyskania wypłaty reparacji od Niemiec za straty poniesione przez nasz kraj w okresie II wojny światowej.

"W sprawie reparacji pan prezydent (Nawrocki) poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" - napisał szef MSZ.