Na mocy decyzji szefa rządu, 10 listopada 2025 roku został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że osoby zatrudnione w urzędach i instytucjach państwowych będą mogły cieszyć się wyjątkowo długim, czterodniowym weekendem – od soboty 8 listopada aż do wtorku 11 listopada, kiedy przypada Narodowe Święto Niepodległości.

Donald Tusk podpisał rozporządzenie / WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News / East News

Powodem wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego jest układ kalendarza w 2025 roku. Święto Wszystkich Świętych, obchodzone 1 listopada, przypada wówczas w sobotę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jeśli święto ustawowo wolne od pracy wypada w dzień, który dla danego pracownika jest dniem wolnym (najczęściej w sobotę), pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny w zamian. W przypadku pracowników administracji państwowej decyzję o terminie takiego dnia podejmuje Prezes Rady Ministrów, wydając stosowne zarządzenie.

Kogo obejmuje dodatkowy dzień wolny?

Zarządzenie premiera dotyczy szerokiej grupy pracowników administracji państwowej. Wśród nich znajdują się osoby zatrudnione m.in. w:

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów,

urzędach centralnych organów administracji rządowej,

urzędach wojewódzkich,

Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,

komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych,

Centralnym Biurze Śledczym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

Biurze Nasiennictwa Leśnego,

jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Dzięki tej decyzji tysiące pracowników administracji państwowej będą mogły zaplanować dłuższy wypoczynek lub rodzinny wyjazd.

Czy inni pracownicy też mogą liczyć na wolne?

Chociaż zarządzenie premiera dotyczy wyłącznie członków korpusu służby cywilnej, na dodatkowy dzień wolny mogą liczyć również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w innych sektorach. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawcy są zobowiązani do wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. W praktyce bardzo często wybierany jest właśnie dzień sąsiadujący z innym świętem, aby umożliwić pracownikom dłuższy wypoczynek.

Wielu pracodawców - zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym - decyduje się na wyznaczenie 10 listopada jako dnia wolnego. Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy, dlatego nie wszyscy zatrudnieni będą mogli skorzystać z czterodniowego weekendu.

Kto nie skorzysta z dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy zatrudnieni mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny w listopadzie 2025 roku. Przepisy Kodeksu pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Z przywileju dodatkowego dnia wolnego wyłączone są więc:

osoby pracujące na umowie zlecenie, umowie o dzieło oraz na kontraktach B2B,

pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym lub równoważnym, dla których sobota jest standardowym dniem pracy.

Dla tych grup osób 10 listopada pozostanie zwykłym dniem pracy, chyba że pracodawca zdecyduje się na inne rozwiązanie.

Kalendarz dni wolnych w 2025 roku

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku: