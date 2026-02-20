Do sprawy wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry wylosowana została sędzia Joanna Grabowska - taką informację przekazała w piątek sędzia Anna Ptaszek, rzecznik warszawskiego Sądu Okręgowego ds. karnych. Sekcja międzynarodowa ds. karnych SO liczy teraz trzech sędziów. Sędzia Dariusz Łubowski został odsunięty od orzekania ws. byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia Ptaszek przedstawiła liczne przyczyny tej decyzji.

Rzecznik prasowa SO ds. karnych SSO Anna Ptaszek podczas konferencji prasowej w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie. / Leszek Szymański / PAP

Sprawa wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania (wobec Zbigniewa Ziobry trafiła do sędzi Joanny Grabowskiej

Sędzia Dariusz Łubowski został odsunięty od orzekania w tej sprawie. Argumenty sądu podajemy w tym artykule.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalne działania związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Kwestia sędziego Łubowskiego

Wcześniej sprawa wniosku Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości, który otrzymał azyl na Węgrzech, trafiła do byłego kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie sędziego Dariusza Łubowskiego. Od czasu jej powstania w 2012 r. był on także jej jedynym członkiem.

12 lutego Prokuratura Krajowa złożyła jednak do SO wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego z tej sprawy, a w uzasadnieniu wskazano "na szereg okoliczności uzasadniających wątpliwość co do bezstronności sędziego Dariusza Łubowskiego". Wniosek ten został uwzględniony w czwartek, a sędzia Łubowski - odsunięty od orzekania w sprawie b. szefa MS.

System wylosował sędzię Joannę Grabowską

Podczas piątkowej konferencji prasowej w siedzibie warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Ptaszek poinformowała, że tego samego dnia rano system losowania sędziów przydzielił nowego sędziego referenta do rozpoznania sprawy o wydanie ENA wobec Ziobry - to sędzia SO Joanna Grabowska.

Sędzia Anna Ptaszek dodała, że w międzyczasie kierownictwo sądu pochyliło się nad podnoszonymi przez media i prawników argumentami, że jeśli sekcja międzynarodowa ds. karnych "jest jednoosobowa, to losowanie sędziego jest iluzoryczne i że w tej sekcji powinna orzekać więcej niż jedna osoba".

Do sekcji zostali przydzieleni dwaj nowi sędziowie, niezależnie od kierownika sekcji, pana sędziego (Tomasza) Grochowicza - poinformowała sędzia Ptaszek. Są to sędziowie Joanna Grabowska i Grzegorz Krysztofiuk. Zaznaczyła także, że wszyscy troje sędziowie nie będą musieli "od zera" wdrażać się w zagadnienia, w związku z którymi przyjdzie im orzekać, jako że mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i kompetencje.

Jakie są przyczyny odwołania sędziego Łubowskiego?

Sędzia Tomasz Grochowicz 10 lutego zastąpił sędziego Łubowskiego na stanowisku kierownika sekcji międzynarodowej ds. karnych - po tym, gdy prezes warszawskiego SO sędzia Beata Najjar zdecydowała o odwołaniu Łubowskiego z tej funkcji.

Podczas piątkowej konferencji sędzia Ptaszek mówiła o przyczynach tej decyzji, wśród których wymieniła: zaniedbania w pełnieniu związanych z tą funkcją obowiązków, a także kategoryczną wypowiedź sędziego o prezes warszawskiego SO, w której zakwestionował on możliwość współpracy z nią oraz jej pozycję - zarówno jako prezesa sądu, jak i czynnego sędziego.

Sędzia Ptaszek dodała, że przewodnicząca VIII wydziału karnego sędzia Magdalena Wójcik, któremu podlega sekcja międzynarodowa, wystosowała ponadto pismo, w którym poinformowała o utracie zaufania do Łubowskiego, m.in. w związku z okolicznościami wydania przez niego, w grudniu 2025 r., postanowienia o wycofaniu ENA wobec b. wiceszefa MS, posła PiS Marcina Romanowskiego.

Sędzia Ptaszek poinformowała także, że kierownictwo sądu "dowiedziało się o tym, że pan sędzia wykazuje brak pewnych kompetencji, które są konieczne do zarządzania ludźmi". Są to kwestie trudne, ale ponieważ takie zdarzenia miały miejsce, był to jeszcze dodatkowy element, który wpłynął na decyzję pani prezes o odwołaniu dotychczasowego kierownika sekcji postępowania międzynarodowego - dodała.

Zaznaczyła, że wydarzenia, o których mówi, zostały udokumentowane, ale nie toczy się na razie w związku z nimi żadne wewnętrzne postępowanie.

Sędzia Łubowski będzie teraz orzekał w VIII wydziale karnym, nie skorzystał z propozycji, by częściowo orzekać również w sekcji międzynarodowej. Sędzia Łubowski zaznaczył, że nie widzi możliwości współpracy z jej obecnym kierownikiem, sędzią Grochowiczem - przyznała sędzia Ptaszek.

Wniosek o ENA wobec Zbigniewa Ziobry

Z wnioskiem o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry, który jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa wystąpiła do sądu 10 lutego. Wcześniej bowiem warszawski sąd rejonowy uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego ministra.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z FS 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Sam Ziobro oświadczał, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności". Pisał też o walce z "postępującym w Polsce bezprawiem" oraz o stawianiu oporu "postępującej dyktaturze".

Sędzia Łubowski, który został wyłączony od orzekania ws. wniosku o ENA wobec Ziobry wcześniej został też wyłączony od orzekania ws. ENA wobec Romanowskiego, gdy Prokuratura Krajowa wystąpiła z ponownym wnioskiem o wydanie tego nakazu. We wtorek ponowny ENA wobec Romanowskiego wydała sędzia Izabela Ledzion. B. wiceszef MS, który jest obecnie objęty ochroną międzynarodową na Węgrzech, usłyszał już zarzuty w śledztwie dotyczącym FS.





