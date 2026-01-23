Posłowie dwóch partii rozpoczęli zbieranie podpisów pod wstępnym wnioskiem o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Zdjęcie dokumentu opublikował w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Opatrzył je wymownym komentarzem: "Przyszła kryska na Matyska".
Szef Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty opublikował na portalu X zdjęcie wstępnego wniosku ws. Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry z podpisami 5 posłów Nowej Lewicy.
Opatrzył je komentarzem: "'Przyszła kryska na Matyska' to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr (ktoś, komu dobrze się wiodło w oszustwach i psotach) w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara, koniec jego szczęścia lub fortuny". Rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał w rozmowie z PAP, że jeszcze nie wszyscy posłowie tego ugrupowania podpisali się pod dokumentem.