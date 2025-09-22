​Do warszawskiej Prokuratury Okręgowej wpłynęło w poniedziałek zawiadomienie, dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej członka Trybunału Stanu - dowiedział się reporter RFM FM Tomasz Skory.

Posiedzenie w Trybunale Stanu przerodziło się w awanturę / Albert Zawada / PAP

Sprawa ma bezpośredni związek z tym, co wydarzyło się na początku września w Trybunale Stanu.

Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory zawiadomienie w sprawie fizycznego zaatakowania sędziego trybunału złożyła osoba prywatna. Pierwotnie pismo było skierowane do jednej z prokuratur poza Warszawą.

Awantura w Trybunale Stanu

Wówczas, 3 września, w Trybunale Stanu doszło do poważnych napięć między sędziami a przewodniczącym posiedzeniu Piotrem Andrzejewskim. Grupa sędziów nie zgodziła się z decyzją o wyłączeniu ich ze sprawy.

Posiedzenie zakończyło się awanturą, po czym zarządzono przerwę. Ostatecznie doszło do rozłamu w kwestii wyznaczenia terminu kolejnych obrad. Spór dotyczył również tego, kto ma prawo wyznaczać terminy posiedzeń oraz w jakim składzie Trybunał powinien rozpatrywać sprawy immunitetowe.