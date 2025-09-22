Rosyjskie myśliwce nad Europą

Oświadczenie premiera to efekt dwóch ostatnich incydentów. W piątek Estonia poinformowała, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły na około 12 minut w estońską przestrzeń powietrzną w rejonie wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej. Naruszenie to estońskie władze nazwały "bezprecedensowo bezczelnym" i uruchomiły procedurę konsultacji przewidzianą przez artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Tego samego dnia polska straż graniczna poinformowała, że dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą wiertniczą Petrobaltic na Morzu Bałtyckim - zdarzenie sklasyfikowano jako naruszenie strefy bezpieczeństwa platformy. Warszawa zgłosiła to odpowiednim służbom i monitoruje sytuację.

W debacie publicznej pojawiają się głosy, by NATO reagowało bardziej zdecydowanie, m.in. prezydenta Czech Petra Pavela, który opowiedział się za stanowczą odpowiedzią Sojuszu, "łącznie z ewentualnym zestrzeleniem rosyjskich maszyn", jeśli doszłoby do naruszeń przestrzeni powietrznej państw NATO. Takie stanowisko ma zwolenników, ale też budzi obawy o eskalację i konieczność jednoznacznych gwarancji sojuszniczych przed podjęciem ostatecznych kroków.

Polska, jak podkreślił premier Tusk, deklaruje gotowość do obrony, ale oczekuje zapewnienia, że w razie ostrej fazy konfliktu nie pozostanie osamotniona. Na prośbę Estonii w poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Estonia zwróciła się o zwołanie spotkania po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce MiG-31. W 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uczestniczą prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Donald Tusk o "sensownej współpracy" z prezydentem

Premier Donald Tusk ocenił, że między prezydentem a ministrem "nie ma chemii", jednak powinni oni skoncentrować się na "sensownej współpracy".

Polecieli razem do Nowego Jorku, no to muszą tam się dogadywać - powiedział szef rządu na konferencji w Sierakowicach. Dodał, że szef MSZ uczestniczy w delegacji po to, żeby pomóc prezydentowi.

Tusk odniósł się także do kwestii podróży do USA, którą Nawrocki i Sikorski odbyli dwoma oddzielnymi samolotami.

Ja kiedyś się kłóciłem o samolot, to było "100 lat temu", i nikomu nie polecam tego typu polityki ani w mediach społecznościowych, ani w wypowiedziach publicznych - powiedział szef rządu.

Premier zaznaczył, że nie oczekiwałby "jakichś zasadniczych rozstrzygnięć" po Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku, ale - jak podkreślił - istotne jest budowanie polskiej reputacji. Skoro są już tam razem (Karol Nawrocki i Radosław Sikorski), to (chciałbym) żeby to było w pełnym porozumieniu - mówił Tusk.