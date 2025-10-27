"Paulina Matysiak jako polityczka działa już od dłuższego czasu w środowisku bardziej prawicy niż partii Razem" - powiedział reporterowi RMF FM Kacprowi Wróblewskiemu poseł Maciej Konieczny z partii Razem. W ten sposób Konieczny skomentował m.in. nieobecność posłanki z Kutna na poniedziałkowej konferencji w Sejmie, na której wraz z Adrianem Zandbergiem przedstawił stanowisko partii na temat doniesień WP w sprawie sprzedaży działki pod CPK. Konieczny mówił też o współpracy Matysiak ze skrajnie prawicową Ordo Iuris.

Posłowie partii Razem, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny, skrytykowali sprzedaż ziemi pod CPK prywatnemu biznesmenowi, co miało miejsce tuż przed zmianą rządu.

Na konferencji zabrakło Pauliny Matysiak, która jest mocno zaangażowana w sprawę CPK, a to wzbudziło niemałe zainteresowanie.

Maciej Konieczny w rozmowie w Radiu RMF24 stwierdził, że Matysiak coraz bardziej zbliża się do prawicy, co jest widoczne m.in. na przykładzie kontaktów z prawicową fundacją Ordo Iuris.

Konieczny zasugerował, że polityczna droga Matysiak w partii Razem może się kończyć, ponieważ jej poglądy i działania coraz bardziej odbiegają od lewicowego kursu partii.

W poniedziałek w Sejmie posłowie partii Razem Adrian Zandberg i Maciej Konieczny przedstawili stanowisko Razem na temat doniesień o sprzedaży działki pod Centralny Port Komunikacyjny - znajdującej się w gminie Zabłotnia - prywatnemu biznesmenowi, wiceprezesowi firmy Dawtona . To pokłosie doniesień Wirtualnej Polski o tym, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wydało zgodę na sprzedaż ziemi wiceprezesowi tej prywatnej firmy. Na konferencji zabrakło Pauliny Matysiak, posłanki szczególnie zaangażowanej w kwestię budowy CPK.

Po konferencji z jednym z posłów partii Razem, Maciejem Koniecznym, rozmawiał w Radiu RMF24 Kacper Wróblewski. Jednym z wątków była obecna sytuacja, a także polityczna przyszłość Pauliny Matysiak. Poseł zaskoczył, twierdząc, że posłance ostatnio bliżej jest do prawicy niż do lewicy.

Paulina Matysiak ostatnio zdecydowała się wziąć adwokata z Ordo Iuris (prawicowej, ultrakonserwatywnej fundacji - przyp. red.). (...) Przyznam, że wzbudziło to dużo emocji w naszej partii. Paulina Matysiak jako polityczka działa już od dłuższego czasu w środowisku bardziej prawicy niż partii Razem i stąd też jej nieobecność na tej konferencji prasowej. Myślę, że to jest też jakiś temat i że sama Paulina musi się zastanowić, na ile powinna dostosować swoją przynależność partyjną czy klubową do tego miejsca, w którym realnie teraz na scenie politycznej jest - powiedział w Radiu RMF24 Maciej Konieczny.

Konieczny ostro o Matysiak

Kacper Wróblewski pytał posła Razem o to, czy uważa, że przygoda Pauliny Matysiak w partii Razem powoli dobiega końca.

Myślę, że tak. Jak patrzę, jak funkcjonuje Paulina Matysiak jako polityczka, to ona już teraz jest w innym miejscu. To, że bierze sobie adwokata z Ordo Iuris, to jest bulwersujące, bo to jest adwokat, który prowadził sprawy także przeciwko członkom partii Razem. Ale także jeżeli spojrzeć w jakich konferencjach uczestniczy, z kim konsultuje swoje działania, to wydaje mi się, że ona już jest w innym miejscu i pewnie uczciwość wymagałaby tego, żeby za tymi wyborami politycznymi poszły także wybory dotyczące przynależności partyjnej czy klubowej - ocenił poseł Razem.

