"Musimy naprawdę napiąć muskuły. Te, które mamy w rękach, nogach, gdzie indziej, a także te, które mamy w głowie, i doprowadzić do tego, żeby nasze społeczeństwo wiedziało, że głosując na Prawo i Sprawiedliwość, i na tych wszystkich, którzy pójdą z nami w wyborach, głosują na to, by Polska była w krótkim czasie bogatsza, mądrzejsza, i żeby ich los był dużo lepszy. (…) Niewielu chyba jest takich, którzy chcą przyjąć opcję niemiecko-berlińsko-brukselską" – powiedział w sobotę wieczorem w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński, wieńcząc dwudniową konwencję programową partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia programowego w trakcie drugiego dnia konwencji PiS w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 25.10.2025 / Art Service / PAP

W sobotni wieczór zakończyła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy z tego ugrupowania spotkali się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W trakcie konwencji przeprowadzono ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy PiS. Wydarzenie podsumował prezes Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zagrzewa członków partii przed wyborami: Praca, praca, praca

Spotkaliśmy się tutaj pod hasłem: "Myśląc Polska" i rzeczywiście o tej Polsce myślano, rozmawiano, spierano się, bo były różnice zdań, ale kulturalnie i prezentowano to, co jest najcenniejsze: różne koncepcje, a także wielką wiedzę (...), jak można otworzyć dla naszego kraju szanse na przyszłość. Polska wymaga naprawdę wielkiej zmiany. Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszącymi się do ekipy, która ma rządzić. To musi być wybór między dwoma opcjami: tymi, które są już dziś realizowane i prowadzą do nieszczęścia a tymi, które nie są dziś przez rządzących podejmowane, ale mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu - powiedział Jarosław Kaczyński.

Musimy umieć to wszystko razem podjąć i rozwiązać, załatwić. Ta konwencja otwiera tę drogę. Przed nami dużo pracy (...). Mamy przed sobą objazd wszystkich powiatów, a nawet więcej - wszystkich gmin (...). Praca, praca i jeszcze raz praca (...). Musimy wygrać wybory - dodał, deklarując również, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe, by "naprawić budżet i finanse publiczne".

Prztyczek w nos Konfederacji i "gratulacje" dla KO

My mówimy. Inni bardzo dużo na ten temat rozmawiają, ale nie są w stanie przygotować żadnego rozwiązania. Nigdy nie rządzili, nigdy za nic nie odpowiadali, a dziś są tacy mądrzy, że wydaje się, że w dziejach naszego narodu równie mądrych nie było - stwierdził Jarosław Kaczyński, nawiązując prawdopodobnie do polityków Konfederacji, o których ostatnio często wspomina.

Później prezes PiS skomentował dzisiejszą konwencję Koalicji Obywatelskiej, na której ogłoszono połączenie Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską.

Zdecydowano się na nową nazwę – tę samą, która była wcześniej. Czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi, dlatego gratuluję (...). Przeciwnik bywa komiczny, ale dalej istnieje. Oni wiedzą, że utrata władzy będzie dla nich wielkim nieszczęściem - powiedział Jarosław Kaczyński.

Propozycje PiS dla Śląska

Wcześniej odbyło się kilka dyskusji na temat Śląska, które dotyczyły miast, przemysłu, transportu, nauki oraz "polskości regionu". Politycy PiS podczas obu dni konwencji wielokrotnie podkreślali swoje przywiązanie do węgla kamiennego. Manifestował je m.in. poseł Grzegorz Matusiak, który do centrum kongresowego przyjechał w mundurze górniczym. Określono trzy priorytety - propozycje PiS dla Śląska: "przywiązanie do węgla i górnictwa, reforma i wzmocnienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, polska tożsamość".