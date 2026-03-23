"Sąd Apelacyjny oddalił powództwo J. Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych" - poinformował Radosław Sikorki za pośrednictwem portalu X. Chodzi o wypowiedź ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że prezydent Lech Kaczyński "walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

Radosław Sikorski napisał na portalu X, że "Sąd Apelacyjny oddalił powództwo Jarosława Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, iż jego opinia o tym, że 'Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej' była elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

"Co więcej, miała 'wystarczające podstawy faktyczne' i to 'zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym'" - dodał Sikorski.