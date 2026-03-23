"Sąd Apelacyjny oddalił powództwo J. Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych" - poinformował Radosław Sikorki za pośrednictwem portalu X. Chodzi o wypowiedź ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że prezydent Lech Kaczyński "walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Radosław Sikorski napisał na portalu X, że "Sąd Apelacyjny oddalił powództwo Jarosława Kaczyńskiego o ochronę dóbr osobistych i prawomocnie uznał, iż jego opinia o tym, że 'Lech Kaczyński walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej' była elementem uprawnionej oceny prezydentury zmarłego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego". 

"Co więcej, miała 'wystarczające podstawy faktyczne' i to 'zarówno w sensie subiektywnym (własne doświadczenia pozwanego we współpracy ze śp. Lechem Kaczyńskim), jak i obiektywnym'" - dodał Sikorski.

Radosław Sikorski vs Jarosław Kaczyński

W pierwszej instancji zapadł wyrok korzystny dla Jarosława Kaczyńskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 17 marca 2023 r. zobowiązał Sikorskiego do zamieszczenia na Twitterze przeprosin oraz poniesienia kosztów procesu. Polityk KO odwołał się od wyroku. 

Chodzi o wpis Radosława Sikorskiego ze stycznia 2021 r., w którym, w wątku dotyczącym ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, polityk KO napisał na portalu X (dawniej Twitter): "Lech Kaczyński był miernym prezydentem i walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej. Ma już Wawel i samowolkę budowlaną na Placu Piłsudskiego. Dość budowania kultu do którego nie ma podstaw". 

Zobacz również: