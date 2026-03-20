Już w przyszłym tygodniu do Sejmu trafi poprawiona wersja prezydenckiego projektu SAFE 0 proc. – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON i lider PSL podczas piątkowej rozmowy z internautami w serwisach społecznościowych. Klub ludowców złoży bowiem własny projekt ustawy "na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego", ale - jak zapewnia minister - "będzie poprawiony i pozbawiony błędów".
- Zdaniem wiceministra projekt Nawrockiego jest niekonstytucyjny, gdyż przewiduje udział prezydenta w nadzorze nad Funduszem.
W polskim Sejmie szykuje się prawdziwa batalia o gigantyczne środki na bezpieczeństwo kraju. Po tym, jak prezydent Karol Nawrocki przedstawił swój projekt ustawy o tzw. polskim SAFE 0 proc., lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził pod jego adresem słów krytyki. Teraz to właśnie ludowcy zamierzają przejąć inicjatywę i - jak zapowiadają - już w przyszłym tygodniu złożą w Sejmie własny, "poprawiony" projekt.