To nie wszystko. Cztery osoby zginęły, a 14 trafiło do szpitala po ataku na Dniepr, w południowo-wschodniej Ukrainie. Informuje o tym m.in. gubernator obwodu, dodając, że 4 osoby są w stanie ciężkim.

Ukraińskie władze poinformowały już wcześniej, że w nocnym ataku rosyjskich dronów na zakłady gazowe w obwodzie połtawskim zginęło 5 osób.

Na tę chwilę mówimy więc o 26 ofiarach śmiertelnych jednego dnia.

Chwilę wcześniej mówiono o zawieszeniu broni

Ataki nastąpiły tuż po poniedziałkowym ogłoszeniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jednostronnego zawieszenia ognia, które miało obowiązywać od północy z wtorku na środę. Zełenski podkreślił, że do tej pory nie otrzymał żadnej oficjalnej propozycji przerwania działań zbrojnych ze strony Rosji.

Również Kreml zapowiedział w poniedziałek dwudniowe zawieszenie broni. Miałoby ono jednak obowiązywać 8 i 9 maja - w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Poprzedni rozejm ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu, jednak już od początku był on naruszany przez rosyjskie wojska.