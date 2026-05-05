Co najmniej 12 osób zginęło we wtorek w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Rosjanie zabili tego samego dnia także 5 osób w Kramatorsku, w obwodzie donieckim, 4 w Dnieprze i 5 w obwodzie połtawskim.
Zaporoże zaatakowano kierowanymi bombami lotniczymi.
Szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow przekazał, że do ataku doszło po godz. 16:00 czasu miejscowego (15:00 w Polsce). Agresor uderzył w kilka przedsiębiorstw. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych.