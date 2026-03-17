​"Przez prezydenckie weto służby podległe MSWiA zostały ograbione z dodatkowych 7 mld zł, które dotąd były niedostępne" - oświadczył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zadeklarował jednocześnie, że każdy z projektów "zostanie zrealizowany dla dobra polskiego bezpieczeństwa".

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński / Artur Reszko / PAP

Szef MSWiA Marcin Kierwiński wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat działań resortu po wecie do programu SAFE. Zamiast już dziś rozwiązywać realne problemy i przystąpić do zakupów, tych niezbędnych zakupów, to my musimy tracić czas, żeby obejść - i mówię, celowo używam tego słowa - obejść nierozsądne weto pana prezydenta - powiedział.

Kierwiński: Weto ws. SAFE szkodzi polskiemu bezpieczeństwu

Uznał, że weto "szkodzi polskiemu bezpieczeństwu", bo "prowadzi do tego, że polskie służby zostały ograbione z pieniędzy, które do tej pory były niedostępne". Przypomniał, że w programie SAFE są 42 projekty służb podległych MSWiA, a 7 mld zł na ten cel to dodatkowe środki, które mają wzmacniać nasze służby.

Wśród projektów wymienił m.in. inwestycję w system ochrony antydronowej, obronę granicy morskiej na Bałtyku, właściwe zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej, ale też "w jakimś horyzoncie czasu także granicy polsko-ukraińskiej", czy wyposażenie osobiste funkcjonariuszy.

Rząd ma plan jak "obejść" prezydenckie weto?

Zapewnił, że mimo weta zgodnie z deklaracjami rządu środki w ramach programu SAFE zostaną wykorzystane w ramach innych mechanizmów, choć nie będzie to proste, bo rząd musi znaleźć narzędzie, które pozwoli te środki wykorzystać.

Uspokajam tu wszystkich - my ten mechanizm znajdziemy - zadeklarował.

Prezydent: Zawetuje ustawę SAFE

W ubiegły czwartek prezydent Karol Nawrocki w wygłoszonym orędziu ogłosił, że nie podpiszę ustawy w sprawie SAFE, czyli unijnego programu, który zakłada dofinansowanie armii poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Decyzja prezydenta wywołała w Polsce polityczną burzę. Rządzący nie szczędzili słów krytyki pod adresem głowy państwa. W obronę zwierzchnika sił zbrojnych wzięli m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości.