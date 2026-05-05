​Pentagon nie potwierdził szumnie zapowiadanych przez Donalda Trumpa planów dalszego wycofywania amerykańskich wojsk z Niemiec. Rzecznik Sean Parnell powtórzył, że zdecydowano się na wycofanie z tego państwa 5 tysięcy żołnierzy.

Pentagon reaguje na słowa Trumpa. Chodzi o redukcję liczbę żołnierzy w Niemczech

"Sekretarz Wojny nakazał wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i uwzględnia potrzeby i warunki panujące na miejscu" - napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Była to odpowiedź na pytanie PAP, dotyczące wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, który zadeklarował dodatkowe redukcje wojsk, ponad ogłoszony poziom 5 tys. żołnierzy.

Znacznie obetniemy (liczbę żołnierzy). I to o dużo więcej niż 5 tysięcy - powiedział amerykański przywódca w sobotę, 2 maja, podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami.

Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął wówczas swojej myśli i od tego czasu nie wypowiedział się więcej na ten temat.

Reakcja Merza

Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. żołnierzy USA. Donald Trump mówił wcześniej, że prawdopodobnie z podobnych powodów wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii.

Z kolei niemiecki kanclerz ze sporym spokojem przyjął decyzję USA o redukcji amerykańskich sił militarnych przebywających w Niemczech. Zaznaczył, że od dawna było to przedmiotem jego rozmów z Trumpem i nie ma związku z jego sporem z amerykańskim prezydentem.