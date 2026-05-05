Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów, eliminując Atletico Madryt. Bramkę na wagę gry o najważniejsze klubowe trofeum w Europie zdobył w rewanżu na Emirates Stadium Bukayo Saka. Pierwszy mecz zakończył się bramkowym remisem 1:1. Rywala "Kanonierzy" poznają w środę. Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu lepsi byli Francuzi pokonując rywali 5:4.
Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie spotkanie było wyrównane i cechowała je głównie uważna gra w defensywie.
Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Były to jedyne celne strzały "Kanonierów" w całym meczu. Atletico również miało dwie takie próby.