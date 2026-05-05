​Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów, eliminując Atletico Madryt. Bramkę na wagę gry o najważniejsze klubowe trofeum w Europie zdobył w rewanżu na Emirates Stadium Bukayo Saka. Pierwszy mecz zakończył się bramkowym remisem 1:1. Rywala "Kanonierzy" poznają w środę. Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu lepsi byli Francuzi pokonując rywali 5:4.

Piłkarze Arsenalu Londyn po dwudziestu latach przerwy ponownie zagrają w finale Ligi Mistrzów / PAP/EPA/NEIL HALL / PAP/EPA

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie spotkanie było wyrównane i cechowała je głównie uważna gra w defensywie.

Saka na ustach Londynu

Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Były to jedyne celne strzały "Kanonierów" w całym meczu. Atletico również miało dwie takie próby.