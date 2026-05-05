​Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów, eliminując Atletico Madryt. Bramkę na wagę gry o najważniejsze klubowe trofeum w Europie zdobył w rewanżu na Emirates Stadium Bukayo Saka. Pierwszy mecz zakończył się bramkowym remisem 1:1. Rywala "Kanonierzy" poznają w środę. Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. W pierwszym meczu lepsi byli Francuzi pokonując rywali 5:4.

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie spotkanie było wyrównane i cechowała je głównie uważna gra w defensywie. 

Saka na ustach Londynu

Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Były to jedyne celne strzały "Kanonierów" w całym meczu. Atletico również miało dwie takie próby.

Obie strony miały też inne okazje, a tę najlepszą zmarnował w 66. minucie Szwed Viktor Gyokeres. Napastnik Arsenalu, którego bramka 31 marca w Solnie sprawiła, że reprezentacja Polski nie pojedzie na mistrzostwa świata, posłał piłkę z bliska nad poprzeczką, mimo że przed sobą miał tylko Oblaka i nie był pilnowany przez obrońców.

Po drugiej stronie nie popisał się w 86. minucie Norweg Alexander Soerloth, który także znalazł się w dogodnej sytuacji w polu karnym, ale skiksował i piłka zatrzymała mu się pod nogami. 

Arsenal zagra w finale po raz drugi w historii. Jedyny poprzedni mecz o trofeum Londyńczycy przegrali - z hiszpańską FC Barceloną 1:2 w 2006 roku.

PSG kontra Bayern. Z kim zagra Arsenal w Budapeszcie?

W środę wyłoniony zostanie drugi finalista. Bayern i PSG to kluby, które - w przeciwieństwie do Arsenalu i Atletico - odniosły już triumfy w Lidze Mistrzów. Paryżanie dokonali tego w ubiegłym roku i mogą jako drudzy w historii obronić trofeum. Wcześniej udało się to tylko Realowi Madryt, za to dwukrotnie. 

Finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie.

