"Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! (...). Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej! Podpisanie umowy już w ten piątek!" - poinformował właśnie na platformie X minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

KE zaakceptowała polską umowę SAFE

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą, a podpisanie umowy nastąpi w najbliższy piątek, 8 maja.

"Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego. Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej!" - napisał w wieczornym komunikacie szef MON.

Umowę podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie MON i MF, Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański. 

Polska, której KE przyznała łącznie 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem programu. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu, mają otrzymać po 16,2 mld euro.

Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Tarcza Wschód i system antydronowy to nie wszystko

Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu, 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność. 

