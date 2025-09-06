Prezydent Karol Nawrocki w pełnym złośliwości wpisie na X wyraził zaniepokojenie stanem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Wymiana uszczypliwości, dotyczących tego, kto fotografuje się z kim i na jakim tle, wciąż trwa. I niestety, nie przynosi Polsce chluby na arenie międzynarodowej.

Spór o polską dyplomację. Prezydent Nawrocki i minister Sikorski gotowi do rozmów? / Wojciech Olkusnik/East News / East News

W sobotę Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym podkreślił, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla Polski "kwestią zasadniczą". Prezydent zaapelował do ministra Sikorskiego o "powagę" w prowadzeniu polityki zagranicznej, odnosząc się do publikacji szefa MSZ z jego wizyty w Waszyngtonie. Sikorski informował m.in. o rozmowach w Białym Domu oraz zamieścił zdjęcia i nagranie, w którym odniósł się do działań polityków PiS.

Nawrocki skrytykował ministra za "cykanie selfie pod budynkami administracji naszego partnera" i wezwał do skupienia się na sprawach państwowych, a nie wewnętrznych sporach politycznych.

"Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę. To nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe" - napisał Nawrocki.

Prezydent wyraził nadzieję na poważną rozmowę z szefem MSZ o "niepokojącym stanie polskiej dyplomacji", zwłaszcza w kontekście braku ambasadora Polski w USA. "Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie" - przekazał prezydent.