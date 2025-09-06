Makabrycznego odkrycia dokonali w sobotni poranek strażacy. W miejscowości Drobnice (Łódzkie) odkryli w zatopionym samochodzie ciała dwóch mężczyzn. Płetwonurkowie przeszukali cały zbiornik, by sprawdzić, czy nie ma więcej ofiar.

Ciała dwóch mężczyzn odnaleziono w samochodzie zanurzonym w stawie w Drobnicach. / KP PSP Wieluń /

W sobotę po godzinie 7:00 dyżurny wieluńskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Drobnice na jednym z pól uprawnych w stawie znaleziono zanurzonego citroena. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe.

Podczas akcji strażacy wydobyli z citroena ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 35 lat. To mieszkańcy powiatu wieluńskiego

Na miejsce wysłano płetwonurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa z Piotrkowa Trybunalskiego. Przeszukali zbiornik, ponieważ nie było pewności, ile osób podróżowało pojazdem. Nikogo więcej jednak nie odnaleziono w wodzie - powiedział rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak,

Samochód został wydobyty na brzeg. Na razie nie wiadomo, jak pojazd znalazł się w stawie. Ma to wyjaśnić prowadzone pod nadzorem prokuratora dochodzenie policyjne.

Ze stawu w Drobnicach wydobyto samochód. / KPP WIeluń /