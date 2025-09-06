W Konotopiu (woj. kujawsko-pomorskie) trwa budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej. Monument, którego inicjatorem i fundatorem jest miliarder Roman Karkosik, ma osiągnąć 55 metrów wysokości i zostać konsekrowany 15 sierpnia 2026 roku. O spektakularnym projekcie napisał nawet brytyjski „Financial Times”.

Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej powstaje w Konotopiu. Inicjatywa polskiego miliardera / Shutterstock

Na działce należącej do Romana Karkosika w Konotopiu prace budowlane trwają pełną parą. Jak relacjonuje "Financial Times", na miejscu stoją dwa dźwigi, a robotnicy wznoszą cokół w kształcie korony. Sam Karkosik, jeden z najbogatszych Polaków, znany jest z unikania kontaktów z mediami. Jego dom znajduje się w pobliskim Kikole.

Mieczysław Grębicki, sołtys liczącej 120 mieszkańców wsi Konotopie, podkreśla, że skala przedsięwzięcia nie zaskoczyła tych, którzy znają wiarę i determinację Karkosika. Przypomina, że 15 lat temu miliarder sfinansował odbudowę miejscowego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, które od XIX wieku jest celem pielgrzymek.

Polska narodziła się z wartościami katolickimi i utrzymanie tej chrześcijańskiej kultury jako narodu jest fundamentalne - mówi Grębicki.

Ksiądz Marek Mrówczyński, proboszcz parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kikole, podkreśla, że budowa pomnika to wyraz wiary. To serce Polski, miejsce, gdzie naprawdę bije serce naszego kraju. Niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, kiedy tu przyjedziecie, będziecie patrzeć w niebo, by zobaczyć naszą Matkę Bożą - mówi duchowny.

Mieszkańcy liczą, że monumentalna figura przyciągnie pielgrzymów i turystów, co przełoży się na rozwój lokalnych firm. Jak przypomina "Financial Times", choć frekwencja w polskich kościołach spada, sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie odwiedza rocznie około 4 milionów pielgrzymów.

Pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu ma być wyższy niż słynny pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (38,5 m) oraz Chrystusa Króla w Świebodzinie (52,5 m wraz z kopcem). Uroczysta konsekracja monumentu planowana jest na 15 sierpnia 2026 roku.