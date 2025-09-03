Zaskakująco szybko poznaliśmy odpowiedź na być może najważniejsze pytanie, które musiało paść w trakcie wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Donald Trump zapytany na spotkaniu z dziennikarzami przez korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego, o dalsze losy amerykańskich wojsk w Polsce - odpowiedział zdecydowanie: tak, żołnierze USA zostają w polskich bazach, a jeżeli Warszawa poprosi, przysłanych zostanie więcej. Deklarację Trumpa skomentowali przedstawiciele polskiego rządu.

Donald Trump złożył ważną dla Polski deklarację, przedstawiciele rządu komentują / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Słowa Trumpa skomentował premier polski Donald Tusk.

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" - napisał szef rządu na platformie X.

Zadowolenia z takiej deklaracji nie ukrywał także szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski napisał na X, tak:

"Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem".

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dostrzega w słowach prezydenta USA potwierdzenie siły sojuszu polsko-amerykańskiego: "To dowód, że strategiczny sojusz będący jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa jest niezwykle silny" - ocenił szef MON we wpsie na X.

"Prezydent USA potwierdził, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. Czekamy oczywiście na konkrety. Ale to ważna i oczekiwana deklaracja. Bezpieczeństwo Ojczyzny jest zawsze ponad podziałami" - napisał z kolei na X szef MSWiA Marcin Kierwiński.