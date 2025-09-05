Prezydent Karol Nawrocki zaprosił Leona XIV do Polski. Według prezydenta, doskonałym terminem na tę wizytę byłby rok 2027 r., kiedy przypada 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Karol Nawrocki wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. / PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną został w piątek przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnieodczas briefingu, już po audiencji, prezydent oświadczył, że zaprosił papieża do Polski. To ponowienie zaproszenia, które wystosował już poprzedni prezydent Andrzej Duda.

Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji rocznicy objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie - powiedział Karol Nawrocki. Składając zaproszenie, wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Nawrocki odwiedził Watykan i Rzym w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Dzisiaj spotkał się także z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Dzień wcześniej rozmawiał z premier Georgią Meloni.

Protesty ws. inwestycji w Gietrzwładzie

O Gietrzwałdzie było bardzo głośno w ostatnich latach. Wszystko przez plany inwestycyjne sieci Lidl i protest części środowisk katolickich.

Lidl chciał na obrzeżach Gietrzwałdu wybudować centrum dystrybucyjnego. Nie zrobi tego jednak. Przeciwko tej inwestycji szeroko protestowały środowiska prawicowe, które twierdziły, że centrum to naruszy godność miejsca objawień maryjnych.

"Ze względu na przeciwności organizacyjne i logistyczne nie planujemy inwestycji w tej lokalizacji" - poinformowało w czerwcu br. biuro prasowe Lidla Polska. W przesłanym komunikacie stwierdzono, że "okolice Gietrzwałdu były jedną z wielu opcji, które rozważano pod kątem budowy nowego obiektu, jednak umowa przedwstępna na zakup gruntu pod potencjalne centrum dystrybucyjne przestała wiązać strony z dniem 31 maja br.".