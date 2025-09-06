"Karol Nawrocki otworzył swą wizytą w USA drzwi i teraz rolą rządu jest to wykorzystać" – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. "Ta rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim o to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna" - dodał.

Szefernaker: Prezydent otworzył w USA drzwi. Rolą rządu jest to wykorzystać Mikołaj Poruszek / RMF FM

To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź "kadencji dotrzymanego słowa" - ocenił pierwsze dni rządów Karola Nawrockiego szef jego gabinetu. 6 czerwca mija miesięcznica objęcia stanowiska prezydenckiego przez byłego szefa IPN.

Czy uda się zablokować Mercosur?

Gość Krzysztof Ziemca został zapytany, czy prezydentowi Nawrockiemu udało się przekonać premier Włoch Giorgię Meloni do zablokowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur.

Byłem świadkiem tego podczas rozmów w Rzymie, że stawiał [prezydent Nawrocki] tę sprawę, że ona jest ważna dla Polski - powiedział Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.

Na pewno trzeba pokazać, że jest państwo, które podnosi flagę i w tych sprawach jest jednoznaczne. Do tej pory stanowisko Polski nie było tak jednoznaczne. Rolą prezydenta jest tu to, aby zawsze przy okazji spraw międzynarodowych stawiać te ważne dla Polski sprawy, ważne z punktu widzenia Polaków - kontynuował polityk.