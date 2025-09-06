"Karol Nawrocki otworzył swą wizytą w USA drzwi i teraz rolą rządu jest to wykorzystać" – mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. "Ta rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim o to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna" - dodał.

To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź "kadencji dotrzymanego słowa" - ocenił pierwsze dni rządów Karola Nawrockiego szef jego gabinetu. 6 czerwca mija miesięcznica objęcia stanowiska prezydenckiego przez byłego szefa IPN.

Czy uda się zablokować Mercosur?

Gość Krzysztof Ziemca został zapytany, czy prezydentowi Nawrockiemu udało się przekonać premier Włoch Giorgię Meloni do zablokowania umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur.

Byłem świadkiem tego podczas rozmów w Rzymie, że stawiał [prezydent Nawrocki] tę sprawę, że ona jest ważna dla Polski - powiedział Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta.

Na pewno trzeba pokazać, że jest państwo, które podnosi flagę i w tych sprawach jest jednoznaczne. Do tej pory stanowisko Polski nie było tak jednoznaczne. Rolą prezydenta jest tu to, aby zawsze przy okazji spraw międzynarodowych stawiać te ważne dla Polski sprawy, ważne z punktu widzenia Polaków - kontynuował polityk.

Jak przebiega współpraca prezydenta Nawrockiego z rządem?

Paweł Szefernaker wyraził przekonanie, że spór między Pałacem Prezydenckim a MSZ  jest efektem walki w Platformie Obywatelskiej o stanowisko premiera.

W Platformie Obywatelskiej trwa w tej chwili pewnego rodzaju wyścig na to, kto będzie liderem po Donaldzie Tusku, kto będzie premierem. I w moim przekonaniu w tym wyścigu Radosław Sikorski bardzo mocno wystartował, tak żeby na każdym kroku rywalizować z prezydentem. Przykładem dobrych relacji, takich państwowych przez ten ostatni miesiąc, gdzie nie trzeba rywalizować z prezydentem, są relacje z Ministerstwem Obrony Narodowej, jak BBN i MON współpracują - powiedział.

Ta  rywalizacja Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim na to, kto bardziej będzie rywalizował z prezydentem, powoduje, że niestety cierpi na tym polska polityka zagraniczna - dodał szef gabinetu prezydenta RP.

Szefernaker, pytany o podróż Karola Nawrockiego do USA i informacje w tej sprawie przekazane szefowi rządu, Donaldowi Tuskowi, odparł: Oczywiście, została przekazana notatka z tych rozmów, tak jak to do tej pory bywa. 

Karol Nawrocki otworzył swą wizytą w USA drzwi i teraz rolą rządu jest to wykorzystać - mówił Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to tej wizyty w Stanach Zjednoczonych by nie było - dodał. 

Co ze zmianą konstutucji?

Gość Krzysztofa Ziemca został zapytany o to, kiedy zostanie powołana Rada Konstytucyjna. 

Przy Kancelarii Prezydenta działają różne zespoły ekspertów, doradców i myślę, że w najbliższych tygodniach zaczną te zespoły działać - odparł Szefernaker. Dodał, że zostaną powołane jeden po drugim i wśród nich także zespół dot. Rady Konstytucyjnej.

Spór z Konfederacją

Szef gabinetu prezydenta odniósł się do sporu na linii PiS- Konfederacja, wyrażając zaskoczenie, że" Konfederacja nie wyklucza współpracy z rządem Platformy." 

Podkreślił, że wyborcy Konfederacji pokazali, że dali czerwoną kartkę temu rządowi, głosując w drugiej turze na Karola Nawrockiego, a nie na przedstawiciela partii, której, która dzisiaj rządzi.

