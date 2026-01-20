Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zabrał głos ws. zawieszenia komendanta Służby Ochrony Państwa gen. Radosława Jaworskiego. Ujawnił, że kilka dni temu Karol Nawrocki nie zgodził się na odwołanie go ze stanowiska.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało dziś o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta Służby Ochrony Państwa. Gen. Radosław Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca komendanta SOP - płk Tomasz Jackowicz.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał w mediach społecznościowych, że kilka dni temu Karol Nawrocki spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Marcinem Kierwińskim. Rozmowa była inicjatywą polityka Koalicji Obywatelskiej i dotyczyła sytuacji w Służbie Ochrony Państwa.