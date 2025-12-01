Funkcjonariusze ABW i SKW, którym prezydent odmówił awansu na oficerów, otrzymają od 1 grudnia dodatki finansowe w wysokości należnej oficerom – poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Decyzję o przyznaniu dodatków podjęli szefowie obu służb.
- Funkcjonariusze ABW i SKW, którym prezydent odmówił awansu na oficerów, otrzymają od 1 grudnia dodatki finansowe w wysokości należnej oficerom.
- Spór o nominacje dotyczy 136 funkcjonariuszy i jest elementem konfliktu między prezydentem a rządem.
- Szef MON zapowiada składanie wniosków o nominacje do skutku.
Tomasz Siemoniak poinformował o decyzji za pośrednictwem swojego konta w serwisie X.