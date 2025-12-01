Sprawa ma związek z odmową podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie dla 136 funkcjonariuszy, o czym na początku listopada poinformował premier Donald Tusk. Premier zarzucił prezydentowi blokowanie nominacji i określił to jako "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Prezydent Nawrocki stwierdził z kolei, że premier "podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział.

Karol Nawrocki oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin i gotowości do rozmów.

Kancelaria Prezydenta odsyła wnioski bez rozpatrzenia

W środę minister Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej Kancelaria Prezydenta odesłała wnioski o nominacje. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie i zaapelował o umożliwienie spotkania szefów służb z prezydentem.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział ponowne składanie wniosków o nominacje "aż do skutku".

W Polsce pierwszy stopień oficerski nadaje prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nominacje wręczane są podczas najważniejszych świąt narodowych, m.in. 11 listopada.