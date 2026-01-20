Jest postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego - informuje MSWiA. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. W SOP prowadzona była wieloaspektowa kontrola, a gen. Jaworski przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, powodem są wątpliwości dotyczące polityki finansowej i kadrowej prowadzonej przez generała.

/ RMF FM

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że jest postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego. W związku z tym został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Do pełnienia obowiązków komendanta SOP został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, powodem postępowania dyscyplinarnego są wątpliwości dotyczące polityki finansowej i kadrowej prowadzonej przez generała.

Kryzys w SOP po kradzieży auta należącego do rodziny premiera

O kryzysie w Służbie Ochrony Państwa po incydencie z 10 września 2025 roku, kiedy to skradziono lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, mówił w zeszłym roku w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński .

Złodziej odjechał autem sprzed domu szefa polskiego rządu w Sopocie, mimo obecności stałego posterunku SOP. Policja szybko odzyskała pojazd i zatrzymała sprawcę, który próbował uciec za granicę.

Pokłosiem incydentu było to, że generał Radosław Jaworski nie pełni swoich obowiązków od września. Został on wysłany na zaległy urlop, a potem przebywał na zwolnieniu lekarskim.

List dowódców SOP

W ubiegłym tygodniu tvn24.pl informował o "buncie najwyższych dowódców SOP", którzy mieli w tej sprawie napisać list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym żądali powrotu do służby generała Radosława Jaworskiego. Jak ustalił tvn24.pl, pod dokumentem podpisało się kilkunastu dyrektorów SOP. Podpisu nie złożyły dwie osoby. Według sygnatariuszy listu, brak komendanta negatywnie wpływa na funkcjonowanie służby, a Jaworski jest doświadczonym i cenionym dowódcą.

List pracowników Służby Ochrony Państwa ws. powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego, który wpłynął do MSWiA, jest pokłosiem kończącej się wieloaspektowej kontroli w SOP - oceniła wtedy w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.