W nocy z 15 na 16 kwietnia rozpoczyna się remont kolejnego odcinka trasy S8 w Warszawie. Prace będą prowadzone etapami, wyłącznie w godzinach nocnych, by zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Zmiany w organizacji ruchu mają poprawić bezpieczeństwo i usprawnić przejazd przez jeden z najbardziej obciążonych fragmentów stołecznej obwodnicy.

W środę wieczorem drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na trasie S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marki.

Prace będą prowadzone na połowie szerokości jezdni, początkowo w kierunku Białegostoku. "Na początek zamykamy lewą część ciągu głównego w kierunku Białegostoku. Po dotarciu do węzła Marki prace przeniosą się na lewą część jezdni w przeciwnym kierunku" - informuje GDDKiA.

Roboty będą odbywać się wyłącznie nocą, w godzinach od 20:00 do 5:00, na odcinkach o długości od 600 do 1000 metrów. Najpierw zostanie sfrezowana stara nawierzchnia, następnie położona nowa warstwa asfaltu i wykonane oznakowanie poziome.

W czasie prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Zmiany w organizacji ruchu i nowe zasady

Wśród najważniejszych modyfikacji znajdzie się likwidacja pasa awaryjnego na węźle Powązkowska w kierunku Białegostoku na długości około 400 metrów, a także na głównej jezdni S8 pomiędzy ulicami Słowackiego a Gwiaździstą.

Dodatkowo na węźle Modlińska wprowadzone zostaną dwa pasy ruchu na wprost oraz zawężenie do jednego pasa na łącznicy z Białołęki kierującej ruch na most Grota Roweckiego.

Zmiany w oznakowaniu będą wdrażane stopniowo, w zależności od postępu prac remontowych.

S8 – jedna z najbardziej obciążonych tras w Polsce

Trasa S8 to jeden z kluczowych odcinków komunikacyjnych w kraju. Każdego dnia przejeżdża nią od 140 do 185 tysięcy pojazdów, w tym nawet 14 tysięcy ciężarówek.

Prace mają zakończyć się do końca czerwca bieżącego roku, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne. O kolejnych etapach remontu, obejmujących pozostałe fragmenty między węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, kierowcy mają być informowani na bieżąco.