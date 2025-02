"Nie zawieszam rękawic - walczę dalej" - zapewnił poseł Konfederacji. Zapowiedział też, że planuje terapię i poddanie się leczeniu.

Bosak: Mamy w Polsce poważniejsze afery

W rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział, że sprawa Ryszarda Wilka jest w gestii prezydium klubu, do którego nie należy.

Zajmuję się dzisiaj zupełnie innymi sprawami - zapewniał Bosak w Radiu RMF24. Nie byłem też wczoraj na sali, kiedy to się wydarzyło. Z tego, co widziałem nagrania - właściwie nic się nie wydarzyło poza tym, że poseł Wilk wyszedł z sali. Mamy w Polsce poważniejsze afery - dodał wicemarszałek Sejmu.

To jest pewna cecha Sejmu, że mandat jest wolny. W momencie, kiedy ktoś zostaje wybrany przez społeczeństwo, sam decyduje, w jaki sposób pracuje. Możemy jedynie zachęcać konkretne osoby, aby swój mandat sprawowały w najlepszy możliwy sposób - mówił w Radiu RMF24 Krzysztof Bosak. Jednocześnie sugerował, że problem z alkoholem to nie tylko przypadek posła Ryszarda Wilka.

"Sejm to nie wyjazd integracyjny"

Faktem jest, że problem z popijaniem przez posłów, gdzieś na marginesach posiedzenia Sejmu, jest. Niektórzy traktują spotkania w Sejmie jak wyjazd integracyjny. Sejm to nie jest wyjazd integracyjny, jest on od pracy - podkreślał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wyjaśnił, że nadużywanie przez posłów alkoholu w czasie obrad Sejmu jest szczególnie widoczne popołudniami i wieczorami.

Czy posłowie powinni być badani alkomatem? Jeżeli to pomogłoby zdyscyplinować posłów, którym myli się kwestia: jak powinno się zachowywać w miejscu pracy z tym, jak się zachowuje na imprezie, to trzeba im pomóc - ocenił Bosak. Jeśli nie działają zachęty do dobrych obyczajów, to nie widzę powodów, żeby ich nie kontrolować. Nie uważam, żeby posłowie mieli być wyjęci spod prawa - podkreślał.

"Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów"