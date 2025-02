"Poseł Siarka i poseł Wilk skompromitowali siebie i Sejm" - napisał marszałek Sejmu Szymon Hołownia na platformie X. Odniósł się w ten sposób do wydarzeń z czwartku, kiedy Ryszard Wilk został wyproszony z sali obrad z powodu widocznej niedyspozycji. Edward Siarka z kolei krzyknął w odniesieniu do premiera Donalda Tuska: "kulą w łeb". Hołownia dodał, że zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem.

Poseł Konfederacji- Ryszard Wilk / Marcin Obara / PAP

Ryszard Wilk, 37-letni poseł z Konfederacji pochodzący z Krynicy-Zdroju, został wyproszony przez marszałka Hołownię z sali obrad podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu .

Forma posła Wilka miała wskazywać na "niedyspozycję".

Zero tolerancji dla pijanych posłów

W piątek do czwartkowego zdarzenia odniósł się marszałek Szymon Hołownia. Poinformował na platformie X, że zawnioskuje o ukaranie posła Ryszarda Wilka najwyższą możliwą karą finansową - 20 tys. zł.

Dodał, że zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem.

"Poseł Siarka i poseł Wilk skompromitowali siebie i Sejm" - napisał Hołownia na platformie X. "Nie ma zgody na warcholstwo. Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów. Not on my watch" - zaznaczył marszałek Sejmu.