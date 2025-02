Zawiadomienia do prokuratury

Słowa Edwarda Siarki wywołały falę komentarzy. Do sprawy we wpisie na platformie X odniósł się Krzysztof Brejza. "Skierowałem zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w związku z groźbą 'kuli w łeb' kierowaną przez posła PiS E. Siarkę wobec premiera D. Tuska. Nie będzie obojętności wobec takich zachowań" - napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej.

W piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że do zawiadomienia europosła KO dołącza swoje. "Jutro prokuratura podejmie decyzje procesowe" - dodał krótko po północy we wpisie na platformie X.

Zawiadomienie do komendanta policji w Krakowie wysłał też drugi z europosłów KO, Michał Szczerba. Domaga się on cofnięcia posłowi pozwolenia na broń. Poseł Siarka nie jest bynajmniej poetą. Jest hejterem, ale też posiadaczem broni - skomentował wczorajszy wybryk posła PiS, dodając, że Edward Siarka kierował wobec premiera groźbę karalną.

Swojego partyjnego kolegi bronią z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że przeprosił, więc jest już po sprawie.

20 tys. zł kary

Po sprawie jednak nie jest, bo o karę 20 tys. zł dla posła PiS zawnioskuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Taką samą karą pieniężną (najwyższą możliwą) ukarany może zostać również poseł Konfederacji Ryszard Wilk, który podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu został wyproszony przez marszałka Sejmu z sali obrad .

Zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach - powiedział przed blokiem głosowań marszałek. Wcześniej, podczas przemówienia premiera Donalda Tuska, Wilk pokrzykiwał, za co upomniała go wicemarszałek Dorota Niedziela. Z sali wyprowadził go inny poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

Odnosząc się do zachowania polityka Konfederacji, Hołownia dodał, że zlecił Kancelarii Sejmu przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem. Nie ma zgody na warcholstwo. Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów. Not on my watch - zaznaczył marszałek Sejmu.