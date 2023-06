Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem jest historyczne. Niedługo pojawi się projekt ustawy o zaprzestaniu wygaszania emerytur pomostowych. Pracownicy pracujący w szczególnie ciężkich warunkach będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda po podpisaniu w Stalowej Woli porozumienia w premierem Mateuszem Morawieckim.

W środę w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość, podczas której doszło do podpisania porozumienia rząd - NSZZ "Solidarność". Podpisy pod porozumieniem złożyli premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.



Jak mówił przewodniczący NSZZ "Solidarność", to porozumienie jest historycznym wydarzeniem, dlatego że po raz pierwszy od 1991 r. centrala związkowa podpisuje porozumienie z rządem i nie dotyczy to tylko spraw jednej branży.

Duda zaznaczył, że jednym z najważniejszych wynegocjowanych postulatów to projekt ustawy, który - jak zaznaczył - ma "nadzieję jak najszybciej trafi do parlamentu, aby zaprzestać wygaszać proces emerytur pomostowych".

Wprowadzona zostanie także szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Podwyższony będzie roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym.

Zapowiedź wzrostu wynagrodzeń w budżetówce

Po raz pierwszy od wielu lat udało nam się wspólnie z rządem wypracować rozwiązania, które pozwoliły przywrócić, dać szansę tym, którzy pracują na tzw. umowach śmieciowych, czyli stawki godzinowe, także wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia tzw. dodatku za pracę w godzinach nocnych, a także dodatku za wysługę lat - powiedział przewodniczący Solidarności.

Porozumienie zakłada również wypłacenie 900 zł nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która przypada jesienią br.

Zdecydowano, że Domy Pomocy Społecznej zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł, przeznaczoną na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.

Przesądzono też, że nastąpi odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Zaplanowano również m.in. wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, poprzez wzrost funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń.

Kaczyński: Otwarta droga do emerytur stażowych

Rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczący w spotkaniu w Hucie Stalowa Wola.

Jak przypomina dziennikarz RMF FM Maciej Sztykiel, PiS po raz trzeci obiecuje wprowadzenie emerytur stażowych. W kampanii prezydenckiej w 2015 r. Andrzej Duda obiecywał związkowcom wprowadzenie tych świadczeń. Tej obietnicy nie udało się zrealizować w pierwszej kadencji prezydenta Dudy. Sprawa wróciła przed kolejnymi wyborami, ale i tym razem się nie udało wprowadzić emerytur powiązanych nie z wiekiem, a ze stażem pracy.

Maciej Sztykiel zwraca uwagę, że teraz to rząd i prezes Kaczyński zabrali inicjatywę prezydentowi, podpisując porozumienie z Solidarnością, ale twardych deklaracji zabrakło. Jeszcze kilka miesięcy temu prezes PiS mówił, że Polski nie stać na emerytury stażowe, które wg. szacunków ZUS mogłyby kosztować budżet państwa nawet 25 mld złotych rocznie.