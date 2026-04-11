Już w niedzielę rozstrzygnie się przyszłość Węgier. Czy premier Viktor Orban utrzyma władzę? Politycy PiS dotarli w piątek do Budapesztu, by udzielić poparcia szefowi rządu. Spotkali się też ze Zbigniewem Ziobrą. Węgierskie wybory relacjonują dla Was wysłannicy RMF FM Maciej Sołtys i Jakub Rybski.
- Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku.
- Posłowie PiS przyjechali do Budapesztu, by okazać wsparcie Viktorowi Orbanowi. Co mówią sondaże?
O przyjeździe do Budapesztu poseł PiS Michał Wójcik poinformował w piątkowe popołudnie na platformie X, załączając do wpisu zdjęcia parlamentarzystów sprzed pomnika Memento Smoleńsk. Na fotografiach obecni są - oprócz Wójcika - m.in. utożsamiani z frakcją przebywającego na Węgrzech Zbigniewa Ziobro posłowie Maria Kurowska czy Jan Kanthak.
To była bardzo dobra wizyta. Złożyliśmy kwiaty przed pomnikiem Memento Smoleńsk, gdzie akurat był burmistrz tej części Budapesztu, i parlamentarzyści, i samorządowcy węgierscy, a także przedstawiciele polskich stowarzyszeń. Bardzo życzliwie nas wszyscy przyjęli - relacjonował w rozmowie z PAP Wójcik.