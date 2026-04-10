Na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech atmosfera polityczna staje się coraz bardziej napięta. Rządzący Fidesz powołał specjalne „Centrum Demokracji”, które ma monitorować przebieg wyborów i przeciwdziałać domniemanym oszustwom ze strony opozycyjnej partii Tisza. Informacje w tej sprawie przekazał europoseł Fideszu Csaba Domotor. Obie strony wzajemnie oskarżają się o nieuczciwe praktyki, a sondaże wskazują na możliwą zmianę układu sił w parlamencie

Viktor Orban podczas wiecu wyborczego

Jeszcze więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Obywatele mają sprzedawać zdjęcia i filmiki

Według Domotora kandydaci i zwolennicy partii TISZA rzekomo zastraszają działaczy i wyborców Fideszu oraz wysyłają "tysiące aktywistów" do małych miejscowości w celu wywierania presji na mieszkańców.

Krzyczą o oszustwach, podczas gdy sami je popełniają - oświadczył europoseł na konferencji prasowej.

Apelując do obywateli o zgłaszanie nieprawidłowości, Domotor polecił im dokumentowanie incydentów za pomocą zdjęć lub filmów i przesyłanie na podany adres mailowy lub wskazany numer telefonu.



Wzajemne oskarżenia

W ostatnich dniach zarówno przedstawiciele Fideszu, jak i opozycyjnej Tiszy, publicznie oskarżali się o próby fałszowania wyborów. Premier Viktor Orban zarzucił opozycji współpracę z zagranicznymi agencjami wywiadowczymi, które - jego zdaniem - mają ingerować w proces wyborczy na Węgrzech, by pomóc opozycji w zwycięstwie.

Z kolei lider Tiszy, Peter Magyar, w mediach społecznościowych oskarżył Fidesz o wielomiesięczne oszustwa wyborcze, działania przestępcze, dezinformację oraz szerzenie fake newsów. Magyar zaapelował do swoich zwolenników o zachowanie spokoju i nieuleganie prowokacjom, podkreślając, że premier Orban powinien "z godnością przyjąć osąd narodu węgierskiego".