​Wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach może naprawdę słono kosztować. Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś nowelizację ustawy, która zaostrza kary za takie czyny. Maksymalna grzywna za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł, a mandaty za wykroczenia - z 500 do 5 tys. zł.

​Wypalanie traw i rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach może naprawdę słono kosztować (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta.

Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewidują zaostrzenie kar za wypalanie traw i rozniecanie ognia w miejscach szczególnie narażonych na pożary - w lasach, na łąkach i torfowiskach. Górna granica grzywny za sprowadzenie zagrożenia pożarowego wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł, a maksymalny mandat za wykroczenia tego typu - z 500 do 5 tys. zł.

Nowelizacja zakłada również zniesienie kary nagany oraz wprowadzenie możliwości orzeczenia kary ograniczenia wolności za wykroczenia określone w art. 82 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy to m.in. działań, które mogą prowadzić do powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru, a także utrudniania akcji ratowniczych czy ewakuacji.

Takie same kary będą grozić osobom, które nie zapewnią odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie lub obiekcie. Nowe przepisy obejmą także osoby wypalające trawy w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów i innych terenów zagrożonych pożarem, a także wtedy, gdy wypalanie utrudnia ruch drogowy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczniejsza ochrona środowiska przed skutkami nieodpowiedzialnych zachowań.