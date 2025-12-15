"Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy. Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" - napisał w poniedziałek Donald Tusk. Wpis premiera jest pokłosiem przepychanki na linii "mały pałac" vs. "duży pałac" w sprawie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, ale i obecności podczas rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy. Wcześniej w poniedziałek prezydent Nawrocki nie omieszkał zrecenzować działań premiera.

Spór i wymiana kąśliwych komentarzy między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim nie łagodnieje. Tarcia między Kancelarią Premiera a Kancelarią Prezydenta RP dotyczą przede wszystkim kompetencji w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej, ale nie tylko, bo ostatnio również wiedzy na temat ewentualnego przekazania MiG-ów Ukrainie w zamian za pozyskanie ukraińskich technologii dronowych. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Konflikt zaostrzył się ostatnio ze względu na plan pokojowy dla Ukrainy, szczególnie jego pierwszą wersję, w której była mowa o Polsce; kolejne spotkania dotyczące planu pokojowego m.in. w Genewie, na których nie było przedstawicieli Polski, a także m.in. o reakcję na nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Rząd sugeruje, że Karol Nawrocki, który wielokrotnie mówił o przyjacielskich relacjach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, powinien u niego interweniować w tej sprawie.

W poniedziałek Karol Nawrocki udzielił Wirtualnej Polsce wywiadu, w którym stwierdził, że "robi co może na arenie międzynarodowej". Skoro D. Tusk nie może się dodzwonić, to rozwijam takie kontakty jak Grupa Wyszehradzka i inicjatywa Trójmorza - powiedział prezydent.

Komentarz zamieścił na platformie X premier Donald Tusk. "Międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy. Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" - napisał szef rządu przed rozpoczęciem rozmów w Berlinie, na których - jak poinformował wcześniej rzecznik rządu - będzie obecny. 

Druga runda negocjacji między delegacjami Ukrainy i USA na temat planu pokojowego już się rozpoczęła, a jej kulminacja, czyli spotkanie europejskich przywódców, będzie wieczorem. Wieczorem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz kanclerza Niemiec Friedricha Merza dołączyć mają m.in. premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, a także szefowa rządu Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alaxander Stubb. Unię Europejską reprezentować będzie m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a NATO - sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte.