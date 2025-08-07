​Trzech mężczyzn podejrzanych o udział w ekstremistycznej grupie Obywatele Rzeszy zostało zatrzymanych przez niemiecką policję - przekazał w czwartek Urząd Policji Kryminalnej w Bawarii. Śledczy podejrzewają, że zatrzymani ćwiczyli z bronią i przygotowywali się do ataku na Bundestag.

Niemiecka policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o udział w ekstremistycznej grupie Obywatele Rzeszy (zdjęcia poglądowe) / Shutterstock

Bawarski Urząd Policji Kryminalnej (LKA) podejrzewa, że zatrzymani mężczyźni uczestniczyli w kwietniu 2022 roku w szkoleniu strzeleckim na byłym poligonie Bundeswehry w pobliżu Bayreuth, gdzie mieli ćwiczyć z bronią krótką i długą.

Planowali obalenie niemieckiego rządu. Zostali zatrzymani

Zdaniem śledczych zatrzymani należą do grupy skupionej wokół Henryka XIII księcia Reuss, która planowała obalenie niemieckiego rządu. Z kolei agencja dpa twierdzi, że "trening z bronią" w Bawarii miał przygotować ich do potencjalnego ataku na Bundestag.

Podczas obławy w trzech krajach związkowych - Bawarii, Saksonii i Turyngii - zatrzymano trzech mężczyzn, wobec których już wcześniej wydano nakazy aresztowania.

Kim są "Obywatele Rzeszy"?

Obecnie policja prowadzi postępowanie wobec sześciu osób. To pięciu mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 40 do 61 lat. W trakcie przeszukań, przeprowadzonych w mieszkaniach podejrzanych osób, zabezpieczono m.in. przedmioty objęte ustawą o broni oraz nośniki danych. W akcji uczestniczyło około 300 funkcjonariuszy.

Obywatele Rzeszy nie uznają Republiki Federalnej Niemiec za państwo. Wielu z nich twierdzi, że Rzesza Niemiecka założona w 1871 roku istnieje do dziś. Nie uznają demokratycznych i konstytucyjnych struktur państwa, takich jak parlament czy sądy. Środowisko to składa się z wielu mniejszych grup.