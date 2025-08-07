Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przekazał do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jest to pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie.
Pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie w poniedziałek, 4 sierpnia.
Jak przekazała Prokuratura Krajowa Artur Sz. został w sumie oskarżony o popełnienie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu "Red is Bad", dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych, jak również szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony.