Rzecznik prokuratury przekazał, że kolejnych 5 zarzutów skierowanych przez prokuraturę wobec byłego policjanta dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielaną podejrzanemu Pawłowi Sz. przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy.

Paweł Sz. we wrześniu i październiku 2023 roku wypłacił "w asyście" Artura Sz. łącznie ponad 3,5 miliona złotych. Jak podaje Prokuratura Krajowa, za każdym razem przekazywał Arturowi Sz. za tę "przysługę" kwotę 1000 zł.

"Podczas niektórych wypłat oskarżony Artur Sz. pozostawał w służbie, a każdorazowo poruszał się pojazdem z podrobioną tablicą rejestracyjną" - informuje Prokuratura Krajowa.

W wyniku prowadzonego postępowania Artur Sz. został zwolniony ze służby w policji z dniem 31 stycznia 2025 roku.

Afera w RARS. Czego dotyczy?

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Krajową w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wszczęto 1 grudnia 2023 roku. Postepowaniem kieruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS przy okazji organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego w okresie od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowe.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy

Podejrzany w sprawie nieprawidłowości w RARS biznesmen Paweł Sz., twórca marki "Red is Bad", wyjechał na Dominikanę. Został przetransportowany do Polski 30 października 2024 r. po tym, jak Dominikana zgodziła się na jego deportację. Od 10 października 2024r. Sz. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.