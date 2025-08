​Tragedia w czeskich Karlowych Warach. 48-letnia turystyka z Polski zmarła po upadku ze schodów. Stało się to w hotelu, w którym zatrzymała się z mężem.

Śmiertelny wypadek polskiej turystki w hotelowym spa w Czechach (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O sprawie donoszą czeski portal iDNES.cz oraz Novinky.cz.

Nasza rodaczka potknęła się i spadła ze stromych, krętych schodów. Niestety, jej życia nie udało się uratować.

Sprawę bada policja, która wstępnie wykluczyła, że do zdarzenia ktoś się przyczynił.

Zuzana Churaňová z czeskiej policji potwierdziła, że do wypadku doszło w części spa hotelu w Karlowych Warach, we wczesnych godzinach wieczornych we wtorek.

Służby zarządziły przeprowadzenie sekcji zwłok kobiety.