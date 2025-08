To będzie najbardziej magiczny weekend tego lata. Od 15 do 17 sierpnia Zamek Czocha zaprasza na festiwal, podczas którego każdy - niezależnie od wieku - może poczuć się jak prawdziwy czarodziej. Sprawdź, jakie atrakcje czekają na uczestników festiwalu "Czarodziejem być - Szkoła Magii" w Zamku Czocha.

Czarodzieje z różnych zakątków magicznego świata spotykają się na dziedzińcu Zamku Czocha / Maciej Chyra / Materiały prasowe

Już w połowie sierpnia Zamek Czocha na Dolnym Śląsku zamieni się w miejsce, gdzie magia staje się rzeczywistością. Przez trzy dni - od 15 do 17 sierpnia - średniowieczna warownia otworzy swoje podwoje dla wszystkich, którzy chcą poczuć się jak bohaterowie ulubionych książek i filmów o czarodziejach. Festiwal "Czarodziejem być - Szkoła Magii" to wydarzenie, które od lat przyciąga tłumy miłośników magii, rodziny z dziećmi i wszystkich spragnionych niezwykłych wrażeń.

W tych dniach Zamek Czocha zamienia się w polską filię legendarnej szkoły magii. Dziedzińce i komnaty wypełniają się postaciami w pelerynach, magicznymi stworzeniami i dźwiękami zaklęć. Na uczestników czekają widowiskowe pokazy, pojedynki czarodziejów, warsztaty tworzenia magicznych artefaktów oraz spotkania z mistrzami eliksirów i alchemii.

Magiczne atrakcje dla każdego

Młodzi adepci magii pod czujnym okiem mistrza uczą się tajników alchemii /Maciej Chyra Program festiwalu jest różnorodny. Już od rana na zamkowych dziedzińcach odbywają się pokazy pirotechniczne, konkursy wiedzy o świecie magii, akrobatyczne popisy czarodziejów oraz spektakularne bitwy na zaklęcia. Dzieci i dorośli mogą spróbować swoich sił w tworzeniu amuletów, zaczarowanych zakładek czy artefaktów inspirowanych dawnymi legendami. Nie zabraknie także sportowych emocji - na specjalnie przygotowanym polu drużyny zmierzą się w magicznych rozgrywkach na miotłach.

Wśród atrakcji znajdziemy również pokazy sów pocztowych, spotkania z magicznymi zwierzętami oraz warsztaty zielarstwa i alchemii. Goście będą mogli zwiedzić sale zamku, które na czas festiwalu zamienią się w laboratoria, gabinety profesorów i muzeum magii. W zamkowej winiarni unosić się będą zapachy kolorowych eliksirów, a w sali portretowej spotkać będzie można niezwykłe stworzenia.

Nie tylko dla dzieci

Grupa czarodziejów prezentuje swoje niezwykłe umiejętności, wprowadzając uczestników festiwalu w świat zaklęć i tajemnic / Maciej Chyra

Festiwal "Czarodziejem być - Szkoła Magii" to wydarzenie, które łączy pokolenia. Organizatorzy zadbali o to, by każdy - niezależnie od wieku - znalazł coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano specjalne warsztaty i animacje, a dorośli mogą wziąć udział w konkursach, pokazach i spotkaniach z mistrzami magii.

To nie tylko zabawa, ale także okazja do poznania historii zamku i legend, które od wieków krążą wokół jego murów - podkreślają organizatorzy.

Magia, która zostaje na długo

Zamek Czocha podczas festiwalu to miejsce, gdzie niemożliwe staje się codziennością. Uczestnicy mogą na własnej skórze przekonać się, jak wygląda nauka w szkole magii, wziąć udział w lekcjach zielarstwa, alchemii czy obrony przed czarną magią. To także szansa na spotkanie z czarodziejami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i opowiadają niezwykłe historie.

Festiwal "Czarodziejem być - Szkoła Magii" to wydarzenie, które na długo pozostaje w pamięci. To opowieść, w której każdy może stać się bohaterem i przeżyć przygodę rodem z magicznego świata.

Mamy wejściówki na festiwal "Czarodziejem być - Szkoła Magii"

Zamek Czocha / Maciej Chyra

Szczegółowy program na stronie organizatora: www.zamekczocha.com